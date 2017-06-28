Агент опроверг заинтересованность ЦСКА в Аднане

Агент защитника «Удинезе» Али Аднана прокомментировал информацию о готовности ЦСКА приобрести иранца. Как отметил Хаджи Мурад, московский клуб не выходил с подобным предложением.

«В настоящий момент никто из представителей московского ЦСКА на меня не выходил, поэтому с уверенностью могу сказать, что информация в интернете не соответствует действительности. Да, в январе игроком интересовались клубы из РФПЛ, но сейчас никто из России не обращался», – заявил агент.

В прошлом сезоне Аднан провел в чемпионате Италии 14 матчей, в которых результативными действиями не отличился.