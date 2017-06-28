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  • Источник: Маноласа не устраивает, что в «Зените» ему будут платить в рублях

Источник: Маноласа не устраивает, что в «Зените» ему будут платить в рублях

28 июня 2017, 12:17
13

Ожидаемый переход защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Зенит» осложняется некоторыми финансовыми вопросами. Как сообщается, футболиста не устраивает то, что в питерском клубе ему будут платить зарплату в российской валюте. Манолас уже сегодня должен пройти медицинское обследование в «Зените».

По неофициальным данным, трансфер футболиста обойдется российской стороне в 35 миллионов евро. Манолас в прошедшем сезоне принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Манолас Костас
Комментарии (13)
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lek!
1498641655
подсрачниками платить им надо .
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ALeX-161-rus
1498643202
А что, прикольно)) В день зарплаты Манолас бегает с мешочком по местам обмена валют и по барыгам))
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Джой
1498643495
До свидания
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Тоторо
1498643709
Неужели Манолас рассчитывал получать зарплату в драхмах?))) А Паредес, наверное, в песо...
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порт
1498644053
Ну если хочет, то по желанию можно и на тугрики перейти.
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subbotaspartak
1498647978
Стоит в планах Платить в юанях.
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алекс88
1498652501
Сука проспал медобследование и ещё орет что рубли ему плохо....мляяяяя тугриками....тенге....и конфетками барбарис будешь получать свой простой на поле....ещё не перешёл а уже так бесит
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cska-62
1498653526
Там что-то иное... Платить можно и рублями, а вот что в контракте?! Россией опять стали управлять при помощи "киндер-сюрприза", а это плохой признак! Или все забыли дефолт 1998 года? Я лично - нет! Склерозом не страдаю. И персоналии все хорошо помню. Равно как и этого экс-комсомольца и экс-саентолога, до взрослого возраста носившего фамилию папы - Израитель! Поменяв её потом на фамилию мамы - Кириенко. Русские и греки, конечно, братья по вере православной, и кидать друг друга не должны, но Манолас справедливо опасается, что далеко не всё у нас решают русские! :-)))
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Garrincha58
1498654050
видно что он не желает переходить,а значит толку не будет это второй Гарай тоже особо не горел желанием здесь играть,а особенно жить
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СОКОЛ САРАТОВ
1498664305
так что тяжело в обменник сходить.я могу за 5 процентов менять его рубли
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