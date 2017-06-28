Источник: Маноласа не устраивает, что в «Зените» ему будут платить в рублях

Ожидаемый переход защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Зенит» осложняется некоторыми финансовыми вопросами. Как сообщается, футболиста не устраивает то, что в питерском клубе ему будут платить зарплату в российской валюте. Манолас уже сегодня должен пройти медицинское обследование в «Зените».

По неофициальным данным, трансфер футболиста обойдется российской стороне в 35 миллионов евро. Манолас в прошедшем сезоне принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.