Контракт Резвухина с «Амкаром» продлен на три года

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин продолжит работать в пермском клубе. Его полномочия в этой должности продлены на три года.

«Как человек, перед глазами которого прошла вся история «Амкара», я могу утверждать: Игорь Юрьевич – один из лучших руководителей нашего клуба. Он пришел в «Амкар» в конце 2014 года, когда под вопросом было не только наше место в РФПЛ, но и само существование команды.

Вместе с ним в «Амкар» вернулись стабильность и основательность, без которых основатели клуба не представляют своего детища. Игорю Резвухину удалось почти невозможное – под его руководством были решены финансовые проблемы, и при этом команда сохранила прописку в Премьер-лиге», – рассказал президент «Амкара» Геннадий Шилов.

Напомним, что Резвухин занимает данную должность с 2014 года. В прошлом сезоне пермяки заняли 10-е место в чемпионате России.