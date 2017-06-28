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Габулов готов встретиться с руководством «Арсенала» для обсуждения контракта

28 июня 2017, 08:44
3

Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов планирует в ближайшие дни встретиться с руководством тульского клуба, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

«Когда я приехал в «Арсенал», клуб находился в зоне вылета. Было понятно, что оставшаяся часть сезона будет сложной – нас ожидала борьба за сохранение места в РФПЛ. Для меня это стало вызовом. Оставалось только 13 матчей, в команду зимой пришло много новых игроков. Слава Богу, мы справились. Надеюсь, дальше будет только лучше – и задачи станут амбициознее.

У нас была договоренность с руководством клуба, что после выполнения задачи – сохранение «Арсеналом» места в Премьер-лиге – мы сядем и обговорим наше дальнейшее сотрудничество, обсудим задачи и условия.

Этим я сейчас и намерен заняться, отдохнув несколько дней, которые мне предоставили после сборной. Собираюсь встретиться с руководством клуба и обговорить эти моменты», – сказал Габулов в интервью своему официальному сайту.

В прошедшем сезоне он провел 12 матчей за «Арсенал», пропустив в них 14 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Габулов Владимир
Комментарии (3)
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63_Camapa_63
1498629194
сказал Габулов в интервью своему официальному сайту.
Потом сел и начал сразу печатать свое интервью на своем сайте.)))))
Бомбардир как всегда в своем репертуаре
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Pro100Kid
1498629502
Такого кипера однозначно надо переподписывать, весной очень неплохую форму набрал и возраст еще некритический для вратаря.
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tank219
1498629513
Теперь у него в резюме отметка о участии в КК и в графе пропущенных мячей ноль.
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