Малафеев: «Сейчас все в руках у Лодыгина»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы Юрия Лодыгина на возвращение в стартовый состав в предстоящем чемпионате. По его словам, эти шансы велики, учитывая травму Андрея Лунева.

«Сейчас для него хорошая ситуация, поскольку у Андрея Лунева травма и последние матчи в основе «Зенита» провел именно Юра. И в этих встречах, и там, где он вышел на замену, Лодыгин сыграл уверенно.

Вспоминаю свой опыт, когда я потерял место в составе при Камиле Чонтофальски, но в последних матчах «Зенита» под руководством Властимила Петржелы и Владимира Боровички я снова занял место в воротах, хорошо отыграл свои матчи, и пришедший им на смену Дик Адвокат сделал ставку на меня.

Мне кажется, что сейчас все в руках у Лодыгина, и он может вернуть себе место в воротах, если и дальше будет играть стабильно», – считает Малафеев.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Зенит» занял третье место по итогам чемпионата России, уступив «Спартаку» и ЦСКА.