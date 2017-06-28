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Малафеев: «Сейчас все в руках у Лодыгина»

28 июня 2017, 08:16
11

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы Юрия Лодыгина на возвращение в стартовый состав в предстоящем чемпионате. По его словам, эти шансы велики, учитывая травму Андрея Лунева.

«Сейчас для него хорошая ситуация, поскольку у Андрея Лунева травма и последние матчи в основе «Зенита» провел именно Юра. И в этих встречах, и там, где он вышел на замену, Лодыгин сыграл уверенно.

Вспоминаю свой опыт, когда я потерял место в составе при Камиле Чонтофальски, но в последних матчах «Зенита» под руководством Властимила Петржелы и Владимира Боровички я снова занял место в воротах, хорошо отыграл свои матчи, и пришедший им на смену Дик Адвокат сделал ставку на меня.

Мне кажется, что сейчас все в руках у Лодыгина, и он может вернуть себе место в воротах, если и дальше будет играть стабильно», – считает Малафеев.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Зенит» занял третье место по итогам чемпионата России, уступив «Спартаку» и ЦСКА.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Лунев Андрей Лодыгин Юрий
Комментарии (11)
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tank219
1498627677
Это точно
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порт
1498628511
Кто сильнее, тот и займёт место в рамке.
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paracetamol
1498632126
Надо было Селихова брать с Луневым, а этого в Шинник отправить или Балтику на стажировку.
Ответить
Garrincha58
1498632678
все в твоих руках и даже......
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1498635460
В руках Лодыгина должен быть загранпаспорт и билет в Грецию в один конец.
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insider_retro
1498637470
Всё в руках у Манчини и тех, кто его нанимал...
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Red narva
1498638530
В зенит-2!
Ответить
Сахалинец за Зенит
1498639975
Когда он спасал нетащимое по-другому пели. Как говориться сто раз спаси-забудут, один раз ошибись-запомнят. Юра хороший вратарь, не слабее Акинфеева.
Ответить
eriquexruots
1498641153
Малафеев: «Сейчас все в руках у Лодыгина: кальян, пивас, контракт»
Ответить
Kollljan
1498643139
У Зенита нет проблем по вратарской позиции нет.
Ответить
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