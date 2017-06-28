«Ювентус» готов приобрести Данило за 15 миллионов, но «Реал» хочет 20

Защитник «Реала» Данило во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса». По информации источника, туринский клуб готов заплатить за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро, в то время как сливочные хотят получить от продажи игрока не менее 19-20 миллионов.

За мадридскую команду игрок выступает с 2015 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.

В прошедшем сезоне Данило провел за «Реал» в Примере 17 матчей, в которых забил один гол и сделал один результативный пас.