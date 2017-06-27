Геркус: «Денисов пошел на двойное снижение зарплаты, а зимой сказал, что убьет всех, кто помешает ему выиграть Кубок России»

Президент «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о будущем полузащитника Игоря Денисова. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня.

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего россиянина заинтересован «Зенит».

– Прошел слух, что Денисов может вернуться в «Зенит». Как прокомментируете?

– На нас «Зенит» не выходил. Допускаю, что интерес к Денисову был, но остался внутри питерского клуба.

– У Денисова большая зарплата. Для «Локомотива» это не слишком тяжкое бремя?

– Игрок пошел на снижение зарплаты. Она сократилась более чем в два раза по сравнению с прежним контрактом. То, что мы подписали Денисова на полноценной основе, – однозначный плюс для нас.

– Игрок легко пошел на понижение зарплаты? По ощущеним болельщиков Денисов – игрок, алчущий денег.

– Как вы сказали?! Это – миф! На первом месте для Игоря собственное развитие как футболиста. В его возрасте многие футболисты думают о завершении карьеры. Но Игорь не такой. Он хочет побеждать, выигрывать титулы. Мы очень довольны его самоотверженностью и вкладом в команду. Зимой Денисов сказал: «Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать».