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  • Геркус: «Денисов пошел на двойное снижение зарплаты, а зимой сказал, что убьет всех, кто помешает ему выиграть Кубок России»

Геркус: «Денисов пошел на двойное снижение зарплаты, а зимой сказал, что убьет всех, кто помешает ему выиграть Кубок России»

27 июня 2017, 23:00
10

Президент «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о будущем полузащитника Игоря Денисова. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня.

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего россиянина заинтересован «Зенит».

– Прошел слух, что Денисов может вернуться в «Зенит». Как прокомментируете?

– На нас «Зенит» не выходил. Допускаю, что интерес к Денисову был, но остался внутри питерского клуба.

– У Денисова большая зарплата. Для «Локомотива» это не слишком тяжкое бремя?

– Игрок пошел на снижение зарплаты. Она сократилась более чем в два раза по сравнению с прежним контрактом. То, что мы подписали Денисова на полноценной основе, – однозначный плюс для нас.

– Игрок легко пошел на понижение зарплаты? По ощущеним болельщиков Денисов – игрок, алчущий денег.

– Как вы сказали?! Это – миф! На первом месте для Игоря собственное развитие как футболиста. В его возрасте многие футболисты думают о завершении карьеры. Но Игорь не такой. Он хочет побеждать, выигрывать титулы. Мы очень довольны его самоотверженностью и вкладом в команду. Зимой Денисов сказал: «Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Геркус Илья
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тоторо
1498594608
Конечно миф!))))) Халк и Витцель подтвердят, что это миф.) Конечно же и его, и Кокорина интересуют только "собственное развитие" и Кубки. Хотя....не исключаю, что возраст добавил Игорю ума.
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VSt
1498597737
Хорошие ответы. Игорь Денисов, конечно, парень не простой. Но его всегда отличало желании работать, биться на поле за результат. Это важно для команды.
А вопросы денег с футболистами должны менеджеры команды утрясать так, чтобы это не высаживало игроков. Многие талантливые игроки - люди сложные. Умные менеджеры умеют сложные вопросы с игроками разруливать, а непрофессиональные руководители выносят все сложности на страницы прессы, предлагая болельщикам решать, кто прав, кто виноват.
Рад за Игоря. Для Зенита он может быть уже и не подходит, учитывая амбиции Питерцев, а в Локомотиве он вполне может стать одним из системообразующих игроков.
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Mr_Digorec
1498598101
Игорь-боец до мозга костей....всегда ему симпатизировал.....то что было-то было.....главное,что сейчас.....и зря Черчес его не зовёт в сборную из-за своих личных омбиций.....он бы реально помог....
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Tostao
1498599387
Когда уже Погребняк сделает тоже самое? Не, этот дуб врос корнями в свой контракт и так просто не дастся. Нужен кардинальный метод.
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арейская
1498603687
Ну а теперь умри за суперкубок, вот только убивать кого-то не обязательно...
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serglider
1498617888
Денисов: Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать... ------------------------------- Что-то я не пойму, Денисов сведет счеты с жизнью если не выиграет кубок? ))) Что мне "нравится" в российских футболерах, так это то что играют как кривоногие инвалиды, за то языком балоболят как будто у их открывается словесный понос и отключается мозг!
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tank219
1498619351
И сколько пострадавших?
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ИванЯ
1498624027
сам убивать не стал, Арика нанял, как раз за пол зарплаты)))
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paracetamol
1498632617
Хотел бы побеждать, не стал бы бузить в Зените из-за денег. А так самого выгнали и ребята пострадали из-за него. Кержаков и Аршавин.
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nemolod
1498636225
Можно по-разному оценивать поступки и характер Игоря,однако не за это его пригласили в Локомотив,где он точно не потерялся! Желаю ему в следующем сезоне обрести былую форму и попасть в сборную-игрок ведь он опытный и перед маститыми соперниками робеть не будет!
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