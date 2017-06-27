Агент Кайоде заявил, что игрок интересен двум московским клубам

Агент Франц Херцог, представляющий интересы нападающего «Аустрии» Олареванваю Кайоде, отметил, что в его клиенте проявляют заинтересованность два клуба из Москвы.

Ранее появилась информация, что за 24-летним нигерийцем следят «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

– Два клуба из Москвы проявляют интерес к Кайоде.

– «Локомотив» и ЦСКА?

– Нет, только один из этой пары. Еще один – другой московский клуб. Кроме того, высокие шансы на покупку Олареванджу у одного украинского клуба. Также им интересуются в Италии, Португалии, Испании, Франции, Польше и Германии.

– Недавно вы говорили, что должны приехать в Москву для переговоров. Когда?

– Мне уже пришло приглашение от одного российского клуба, и визу я тоже получил. Но никакой встречи в Москве пока не было. Замечу, что трансферное окно закроется нескоро, так что у нас есть время до августа, чтобы обдумать все предложения.

В прошедшем сезоне Кайоде провел 48 поединков, записав в свой актив 24 гола и семь результативных передач.