«Ливерпуль» готов купить Окслэд-Чэмберлена

Нападающий лондонского «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен может сменить клубную прописку. Как сообщается, «Ливерпуль» сделал запрос на трансфер игрока. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 20 миллиона евро. Ранее сообщалось, что форвард разочарован поведением своего клуба. Футболист до сих пор не получил от «канониров» предложения по продлению контракта, срок которого истекает через год.

В завершившемся сезоне Окслэд-Чэмберлен провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.