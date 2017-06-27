Карпин: «На сегодняшний день Смолов – лучший бомбардир России. Других же нет»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что на данный момент нападающий «Краснодара» Федор Смолов является лучшим в России в своем амплуа.

Отметим, что в двух последних сезонах 27-летний форвард становился лучшим бомбардиром РФПЛ.

«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на сегодняшний день он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет.

Опыт, который он получил в матчах Кубка конфедераций, поможет ему на чемпионате мира», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».