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    Карпин: «На сегодняшний день Смолов – лучший бомбардир России. Других же нет»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что на данный момент нападающий «Краснодара» Федор Смолов является лучшим в России в своем амплуа.

    Отметим, что в двух последних сезонах 27-летний форвард становился лучшим бомбардиром РФПЛ.

    «Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на сегодняшний день он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет.

    Опыт, который он получил в матчах Кубка конфедераций, поможет ему на чемпионате мира», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2017 00:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24829

      dok66 27 июня 2017, 09:51

      Феде бы в Европу, в топ-чемпионат , пускай не в самую сильную команду . Дальше бы начал прогрессировать ! В РФПЛ он продолжит вариться в собственном соку и прогресса , что сейчас так необходим для игры в сборной , точно не будет .

      2
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 27 июня 2017, 09:11

      Он за сборную не очень как-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      xxxl8484 27 июня 2017, 09:10

      Зря Панченко не пробуют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 27 июня 2017, 08:59

      "Других же нет" - ключевая фраза.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 27 июня 2017, 07:48

      Первый парень россфутболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 27 июня 2017, 07:33

      Именно в последних двух матчах за сборную он должен был доказать свою состоятельность, а он не смог. Значит, он не лучший. Посмотрим в этом сезоне. Думаю, что сдуется Смолов.

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Kollljan 27 июня 2017, 08:42

      Эти два матча показали то, что лучший наш форвард на фоне сильных командой не такой уж и крутой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 27 июня 2017, 06:51

      И это печально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1709

      Краса 27 июня 2017, 05:53

      Федя молодец!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 05:07

      На безрыбье и Федя - бомбардир

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 27 июня 2017, 04:58

      Эх Федя, Федя...

      1
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