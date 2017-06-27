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  • Карпин: «На сегодняшний день Смолов – лучший бомбардир России. Других же нет»

Карпин: «На сегодняшний день Смолов – лучший бомбардир России. Других же нет»

27 июня 2017, 00:39
16

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что на данный момент нападающий «Краснодара» Федор Смолов является лучшим в России в своем амплуа.

Отметим, что в двух последних сезонах 27-летний форвард становился лучшим бомбардиром РФПЛ.

«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на сегодняшний день он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет.

Опыт, который он получил в матчах Кубка конфедераций, поможет ему на чемпионате мира», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Карпин Валерий
Комментарии (16)
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Nerlinger
1498517135
а как же Дззюбиньё???
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Дядя Серёжа
1498528724
Эх Федя, Федя...
Ответить
tank219
1498529257
На безрыбье и Федя - бомбардир
Ответить
Краса
1498532014
Федя молодец!!!
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Kollljan
1498538012
Именно в последних двух матчах за сборную он должен был доказать свою состоятельность, а он не смог. Значит, он не лучший. Посмотрим в этом сезоне. Думаю, что сдуется Смолов.
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77SAM
1498538889
Первый парень россфутболе.
Ответить
momwig_
1498543168
"Других же нет" - ключевая фраза.
Ответить
xxxl8484
1498543835
Зря Панченко не пробуют.
Ответить
lekseij2007
1498543903
Он за сборную не очень как-то
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dok66
1498546281
Феде бы в Европу, в топ-чемпионат , пускай не в самую сильную команду . Дальше бы начал прогрессировать ! В РФПЛ он продолжит вариться в собственном соку и прогресса , что сейчас так необходим для игры в сборной , точно не будет .
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