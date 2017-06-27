Карпин: «На сегодняшний день Смолов – лучший бомбардир России. Других же нет»

Феде бы в Европу, в топ-чемпионат , пускай не в самую сильную команду . Дальше бы начал прогрессировать ! В РФПЛ он продолжит вариться в собственном соку и прогресса , что сейчас так необходим для игры в сборной , точно не будет .
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что на данный момент нападающий «Краснодара» Федор Смолов является лучшим в России в своем амплуа.
Отметим, что в двух последних сезонах 27-летний форвард становился лучшим бомбардиром РФПЛ.
«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на сегодняшний день он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет.
Опыт, который он получил в матчах Кубка конфедераций, поможет ему на чемпионате мира», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».