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Де Бур стал главным тренером «Кристал Пэлас»

26 июня 2017, 17:21

«Кристал Пэлас» объявил о назначении Франка де Бура на пост главного тренера команды. «Орлы» заключили с 47-летним специалистом соглашение сроком на три года.

По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «стекольщики» заняли 14-е место.

Последним местом работы голландца был «Интер», в котором он проработал всего четыре месяца – с августа по ноябрь 2016 года, после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

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Источник: ФК «Кристал Пэлас»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас де Бур Франк
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