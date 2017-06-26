Де Бур стал главным тренером «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о назначении Франка де Бура на пост главного тренера команды. «Орлы» заключили с 47-летним специалистом соглашение сроком на три года.
По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «стекольщики» заняли 14-е место.
Последним местом работы голландца был «Интер», в котором он проработал всего четыре месяца – с августа по ноябрь 2016 года, после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
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Источник: ФК «Кристал Пэлас»