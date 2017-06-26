Фурсенко: «Манчини может повести за собой, он профессионал высочайшего уровня»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, по каким причинам Роберто Манчини был приглашен на должность главного тренера петербургской команды.

– Чем удивил Манчини? Что у него есть, чего не было у предшественников?

– Прежде всего, это человек, который достиг результата в двух сильнейших чемпионатах из топ-5 Европы. Уже говорит о многом. Он харизматичная личность, может повести за собой, это тоже важно. Наконец, он профессионал высочайшего уровня. Не только бывший игрок сборной Италии, но и тренер с энциклопедическими футбольными знаниями. Очень важно, чтобы тренер был еще и наставником, который может дать игрокам путевку в жизнь. Футболисты как малые дети, им обязательно нужен учитель. В этом плане Манчини очень сильный специалист.

Напомним, Манчини с «Интером» трижды подряд выигрывал Серию А (2005/06, 2006/07, 2007/08). Также в его активе чемпионство в АПЛ во главе «Манчестер Сити» (2011/2012).