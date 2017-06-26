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  • Фурсенко: «Манчини может повести за собой, он профессионал высочайшего уровня»

Фурсенко: «Манчини может повести за собой, он профессионал высочайшего уровня»

26 июня 2017, 15:35
10

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, по каким причинам Роберто Манчини был приглашен на должность главного тренера петербургской команды.

– Чем удивил Манчини? Что у него есть, чего не было у предшественников?

– Прежде всего, это человек, который достиг результата в двух сильнейших чемпионатах из топ-5 Европы. Уже говорит о многом. Он харизматичная личность, может повести за собой, это тоже важно. Наконец, он профессионал высочайшего уровня. Не только бывший игрок сборной Италии, но и тренер с энциклопедическими футбольными знаниями. Очень важно, чтобы тренер был еще и наставником, который может дать игрокам путевку в жизнь. Футболисты как малые дети, им обязательно нужен учитель. В этом плане Манчини очень сильный специалист.

Напомним, Манчини с «Интером» трижды подряд выигрывал Серию А (2005/06, 2006/07, 2007/08). Также в его активе чемпионство в АПЛ во главе «Манчестер Сити» (2011/2012).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (10)
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Den Bull
1498481274
Ну наверное его для этого и пригласили)
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Nikiforof
1498481491
Давайте не будем начинать с хвалебных од. Да заслуги у товареща не малые, но все же время покажет. Очень буду рад если первое решение Манчини будет прописать по 30 плетей Сашеньки и Артемке этим деткам нужна хорошая порка.
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tank219
1498483703
Это баран ведет за собой овец. Тренер ставит игру и организует тренировочный процесс.
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fanchik
1498485651
Не завел бы "Зенит" как "Сусанин " в" болото"РФПЛ это же не топ-5 ,а матушка Россия
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insider_retro
1498485804
Наших "малых детей" с большими ..... амбициями, не только учить надо, но и пи.....! Что бы был цикл подготовки!...
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mihail200606
1498491921
Хвалебные песни рано петь... Мутко по поводу капелло тоже соловьем заливался..
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paracetamol
1498493730
Профессионал он или нет, это мы скоро увидим. Если нет, как бы Фурсе и Сарсане за Митрофанушкой не последовать.
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