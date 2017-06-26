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    Фурсенко: «Манчини может повести за собой, он профессионал высочайшего уровня»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, по каким причинам Роберто Манчини был приглашен на должность главного тренера петербургской команды.

    – Чем удивил Манчини? Что у него есть, чего не было у предшественников?

    – Прежде всего, это человек, который достиг результата в двух сильнейших чемпионатах из топ-5 Европы. Уже говорит о многом. Он харизматичная личность, может повести за собой, это тоже важно. Наконец, он профессионал высочайшего уровня. Не только бывший игрок сборной Италии, но и тренер с энциклопедическими футбольными знаниями. Очень важно, чтобы тренер был еще и наставником, который может дать игрокам путевку в жизнь. Футболисты как малые дети, им обязательно нужен учитель. В этом плане Манчини очень сильный специалист.

    Напомним, Манчини с «Интером» трижды подряд выигрывал Серию А (2005/06, 2006/07, 2007/08). Также в его активе чемпионство в АПЛ во главе «Манчестер Сити» (2011/2012).

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.06.2017 15:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 19:15

      Профессионал он или нет, это мы скоро увидим. Если нет, как бы Фурсе и Сарсане за Митрофанушкой не последовать.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 июня 2017, 18:45

      Хвалебные песни рано петь... Мутко по поводу капелло тоже соловьем заливался..

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 17:03

      Наших "малых детей" с большими ..... амбициями, не только учить надо, но и пи.....! Что бы был цикл подготовки!...

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 26 июня 2017, 17:00

      Не завел бы "Зенит" как "Сусанин " в" болото"РФПЛ это же не топ-5 ,а матушка Россия

      -1
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 16:28

      Это баран ведет за собой овец. Тренер ставит игру и организует тренировочный процесс.

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 26 июня 2017, 15:51

      Давайте не будем начинать с хвалебных од. Да заслуги у товареща не малые, но все же время покажет.
      Очень буду рад если первое решение Манчини будет прописать по 30 плетей Сашеньки и Артемке этим деткам нужна хорошая порка.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 15:47

      Ну наверное его для этого и пригласили)

      -1
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