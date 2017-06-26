Кришито: «Однажды я с удовольствием вернусь в «Дженоа», но не сейчас»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил свое желание остаться в «Зените» после того, как новый главный тренер команды Роберто Манчини сделал его капитаном.

Всего несколько недель назад 30-летний игрок объявил, что намерен вернуться в Италию, и был открыт для предложений, в том числе от своего бывшего клуба «Дженоа».

«Я обожаю Геную, все это знают, но теперь я капитан «Зенита». Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды я с большим удовольствием вернусь в «Дженоа», но не сейчас. Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового проекта «Зенит».

Манчини приехал сюда с сильным желанием побеждать. Мы должны выиграть РФПЛ, и я уверен, что мы преуспеем в этом», – сказал Кришито.

В прошедшем сезоне итальянец провел 33 матча, забив пять голов и сделав пять результативных передач. Его действующий контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2018 года.