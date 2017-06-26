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  • Кришито: «Однажды я с удовольствием вернусь в «Дженоа», но не сейчас»

Кришито: «Однажды я с удовольствием вернусь в «Дженоа», но не сейчас»

26 июня 2017, 15:12
8

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил свое желание остаться в «Зените» после того, как новый главный тренер команды Роберто Манчини сделал его капитаном.

Всего несколько недель назад 30-летний игрок объявил, что намерен вернуться в Италию, и был открыт для предложений, в том числе от своего бывшего клуба «Дженоа».

«Я обожаю Геную, все это знают, но теперь я капитан «Зенита». Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды я с большим удовольствием вернусь в «Дженоа», но не сейчас. Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового проекта «Зенит».

Манчини приехал сюда с сильным желанием побеждать. Мы должны выиграть РФПЛ, и я уверен, что мы преуспеем в этом», – сказал Кришито.

В прошедшем сезоне итальянец провел 33 матча, забив пять голов и сделав пять результативных передач. Его действующий контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2018 года.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Дженоа Кришито Доменико
Комментарии (8)
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ARSteven89
1498479664
Пока Манчини у руля Доменико вообще можно спокойно себя чувствовать, да ещё и с капитанской повязкой, считай все указания тренера на итальянском языке будет доводить до игроков на поле с помощью русского, не удивлюсь, если в скором времени Кришито контракт с питерским клубом продлит...
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Tajik-za Zenit
1498479797
Зимой как бы не началь опять плакать чтобы его отпустили
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dok66
1498480071
Виш как Манчини разошелся ! У итальянского тренера и капитан должен быть итальянец ! Против Кришито ничего не имею против ! Но "не понятно , и очень интересно !"
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Den Bull
1498481213
Похоже Зеня становится итальянским, как то не очень хотелось бы.
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raritet
1498484300
Хороший итальянский защитник к которому не так много вопросов. И это логично , что с приходом тренера-итальянца, он остается в команде. Нужен мостик между тренером и остальной командой.
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Болельщик Реал Мадрида
1498488696
Нужно быть просто дураком, чтобы уходить от нефтегазового мешка, в Италии, таких денег тебе не заплатят, даже половину. Бери пример с Ивановича, на старости футбольных лет, пришёл тоже бабло зарабатывать.
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paracetamol
1498488823
Суперигрок и никогда не сачкует, в отличие от некоторых.
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