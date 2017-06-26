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    Кришито: «Однажды я с удовольствием вернусь в «Дженоа», но не сейчас»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил свое желание остаться в «Зените» после того, как новый главный тренер команды Роберто Манчини сделал его капитаном.

    Всего несколько недель назад 30-летний игрок объявил, что намерен вернуться в Италию, и был открыт для предложений, в том числе от своего бывшего клуба «Дженоа».

    «Я обожаю Геную, все это знают, но теперь я капитан «Зенита». Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды я с большим удовольствием вернусь в «Дженоа», но не сейчас. Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового проекта «Зенит».

    Манчини приехал сюда с сильным желанием побеждать. Мы должны выиграть РФПЛ, и я уверен, что мы преуспеем в этом», – сказал Кришито.

    В прошедшем сезоне итальянец провел 33 матча, забив пять голов и сделав пять результативных передач. Его действующий контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2018 года.

    Источник: Football Italia

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    26.06.2017 15:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 17:53

      Суперигрок и никогда не сачкует, в отличие от некоторых.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 26 июня 2017, 17:51

      Нужно быть просто дураком, чтобы уходить от нефтегазового мешка, в Италии, таких денег тебе не заплатят, даже половину. Бери пример с Ивановича, на старости футбольных лет, пришёл тоже бабло зарабатывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 26 июня 2017, 16:38

      Хороший итальянский защитник к которому не так много вопросов. И это логично , что с приходом тренера-итальянца, он остается в команде. Нужен мостик между тренером и остальной командой.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 15:46

      Похоже Зеня становится итальянским, как то не очень хотелось бы.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 15:27

      Виш как Манчини разошелся ! У итальянского тренера и капитан должен быть итальянец ! Против Кришито ничего не имею против ! Но "не понятно , и очень интересно !"

      -1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 июня 2017, 15:23

      Зимой как бы не началь опять плакать чтобы его отпустили

      -1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 26 июня 2017, 15:21

      Пока Манчини у руля Доменико вообще можно спокойно себя чувствовать, да ещё и с капитанской повязкой, считай все указания тренера на итальянском языке будет доводить до игроков на поле с помощью русского, не удивлюсь, если в скором времени Кришито контракт с питерским клубом продлит...

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ARSteven89 26 июня 2017, 15:38

      Дальновидно.... Очевидно....

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