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    Неценко: «Сборная России выступила на Кубке конфедераций в свою силу»

    Известный комментатор Александр Неценко прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций. Напомним, россияне заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

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    Источник: Instagram

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    26.06.2017 01:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 июня 2017, 09:35

      как всегда: достойно проиграли...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 26 июня 2017, 08:30

      Адекватная оценка от Неценко! От сборной каждый год(После Евро 2008) ждут только побед, но забывают что как такового футбола у нас в стране нет! Раз в год и палка стреляет(как на Евро 08, ведь и туда то мы попали благодаря Хорватам, а не сами пробились) Чтоб футбол в стране у нас был нужно больше доверять молодежи, а не держать на лавке до 28 лет и считать игрока перспективным как это у нас принято... ну и конечно уделять больше внимания ДЮСШ со стороны гос думы чтоб туда законы различные вводить для совершенствования, а не придумывать всякую ересь как это принято у них...

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 08:09

      Нужно было как немцы - дать шанс вторым и молодым. Результат был бы тот же, но прояснилось ху ис ху.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > tank219 26 июня 2017, 08:31

      молодым... у нас и состава не наберется молодых то! максимум человек 6-7 в то время как у немцев 3-4 состава игроков до 23 лет можно набрать без потери в мастерстве

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > tank219 26 июня 2017, 08:34

      Куда уж вторее и молодее?
      Братьев с Игнашевичем убрали-защита вся молодая,хотя Газзаев и так уже кричит:-Верните братанов!!!
      В нападении тоже только Панченко может быть не просмотрели,как потенциального сборника,но вот чемпионат начнётся-он и покажет как лучший форвард ФНЛ будет смотреться среди Смоловых...
      Сломанного Дзагу никто не исключает из кандидатов. Зобнин поправится, Головин красавчик...
      Чего же тебе надо,хороняка?))))

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      Рейтинг: +563

      tank219 > семёнычев 26 июня 2017, 08:50

      Кто когда поправится - не о них речь. Я о живых и здоровых из молодежки до 21 и играющих за рубежом вместо Тарасова и Габулова

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      Рейтинг: +563

      tank219 > RedGreenHooligan 26 июня 2017, 08:52

      Наша молодежка в этом году выиграла все 4 игры с разницей мячей 18-4, так для информации

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > tank219 26 июня 2017, 09:36

      Какой смысл возить туристов? В этом году была обкатана прекрасная модель выступления пионеров Томи., Да,пацаны начали притираться, перестали убегать с поля при криках старых матерщинников,но это было нужно для Томи,потому что получить состав не из пионеров им не светит... Говоришь, молодёжка 18-4 сыграла? Ну и прекрасно, пусть и дальше тренируются,растут над собой... В стране с сырьевой экономикой никто уже не умеет смотреть даже в послезавтра... Спасибо, что хоть в завтра ещё некоторые могут...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > tank219 26 июня 2017, 15:21

      так для информации сравни молодежки Франции и Испании с нашей и в каких клубах они играют и кто у них в соперниках! если нашу молодежку бросить под катки Мексики и Португалии то все эти пацаны словаются нафиг психологически! у Германии молодеж уже давно обкатана на самом высоком уровне в своих клубах, где они играют важные роли! а не как у нас выходя на замены...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 26 июня 2017, 07:38

      Играли с ЧЕМПИОНАМИ КОНТИНЕНТОВ...
      Только на правах хозяев попали в такую солидную компанию.. И ещё повезло,что не играли на месте Австралии,а то и третье место в группе не заняли бы...

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      Рейтинг: +246

      RLoko 26 июня 2017, 06:55

      Совершенно согласен с автором. По крайней мере теперь видно сборную, а до этого непонятно было кто играет.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 июня 2017, 03:24

      В общем автор прав...сборной надо еще работать над собой и расти.






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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 26 июня 2017, 02:17

      Честно говоря да. Ожидал, что с новозеландцами вничью сыграют. Другое дело, что и с мексикой могли вничью сыграть, если бы не "мы, Акинфей второй.."

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