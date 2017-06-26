Неценко: «Сборная России выступила на Кубке конфедераций в свою силу»

как всегда: достойно проиграли...
Известный комментатор Александр Неценко прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций. Напомним, россияне заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
Известный комментатор Александр Неценко прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций. Напомним, россияне заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
как всегда: достойно проиграли...
Адекватная оценка от Неценко! От сборной каждый год(После Евро 2008) ждут только побед, но забывают что как такового футбола у нас в стране нет! Раз в год и палка стреляет(как на Евро 08, ведь и туда то мы попали благодаря Хорватам, а не сами пробились) Чтоб футбол в стране у нас был нужно больше доверять молодежи, а не держать на лавке до 28 лет и считать игрока перспективным как это у нас принято... ну и конечно уделять больше внимания ДЮСШ со стороны гос думы чтоб туда законы различные вводить для совершенствования, а не придумывать всякую ересь как это принято у них...
Нужно было как немцы - дать шанс вторым и молодым. Результат был бы тот же, но прояснилось ху ис ху.
Куда уж вторее и молодее?
Братьев с Игнашевичем убрали-защита вся молодая,хотя Газзаев и так уже кричит:-Верните братанов!!!
В нападении тоже только Панченко может быть не просмотрели,как потенциального сборника,но вот чемпионат начнётся-он и покажет как лучший форвард ФНЛ будет смотреться среди Смоловых...
Сломанного Дзагу никто не исключает из кандидатов. Зобнин поправится, Головин красавчик...
Чего же тебе надо,хороняка?))))
Наша молодежка в этом году выиграла все 4 игры с разницей мячей 18-4, так для информации
Какой смысл возить туристов? В этом году была обкатана прекрасная модель выступления пионеров Томи., Да,пацаны начали притираться, перестали убегать с поля при криках старых матерщинников,но это было нужно для Томи,потому что получить состав не из пионеров им не светит... Говоришь, молодёжка 18-4 сыграла? Ну и прекрасно, пусть и дальше тренируются,растут над собой... В стране с сырьевой экономикой никто уже не умеет смотреть даже в послезавтра... Спасибо, что хоть в завтра ещё некоторые могут...
так для информации сравни молодежки Франции и Испании с нашей и в каких клубах они играют и кто у них в соперниках! если нашу молодежку бросить под катки Мексики и Португалии то все эти пацаны словаются нафиг психологически! у Германии молодеж уже давно обкатана на самом высоком уровне в своих клубах, где они играют важные роли! а не как у нас выходя на замены...
Совершенно согласен с автором. По крайней мере теперь видно сборную, а до этого непонятно было кто играет.
В общем автор прав...сборной надо еще работать над собой и расти.
Честно говоря да. Ожидал, что с новозеландцами вничью сыграют. Другое дело, что и с мексикой могли вничью сыграть, если бы не "мы, Акинфей второй.."