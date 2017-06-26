Мак: «В «Зените» скорее выучу итальянский, чем русский язык»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, что ему тяжело дается изучение русского языка. Словацкому полузащитнику мешает то, что в «Зените» многие не говорят на русском.

«Русский язык? Вы видите, что у нас почти все говорят по-английски или по-итальянски. Английский я знаю, так что теперь скорее выучу итальянский», – рассказал Мак.

Напомним, «Зенит» возглавил итальянский специалист Роберто Манчини. Под его руководством Мак ранее уже провел несколько месяцев в «Манчестер Сити».