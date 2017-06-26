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    Мак: «В «Зените» скорее выучу итальянский, чем русский язык»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, что ему тяжело дается изучение русского языка. Словацкому полузащитнику мешает то, что в «Зените» многие не говорят на русском.

    «Русский язык? Вы видите, что у нас почти все говорят по-английски или по-итальянски. Английский я знаю, так что теперь скорее выучу итальянский», – рассказал Мак.

    Напомним, «Зенит» возглавил итальянский специалист Роберто Манчини. Под его руководством Мак ранее уже провел несколько месяцев в «Манчестер Сити».

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.06.2017 00:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 17:57

      Ты когда играть нормально будешь, зёпа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 26 июня 2017, 00:21

      Хорошо подмечено... скоро русских и не заметно будет... з_х столько легионеров?, все равно толку нет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      savdail 26 июня 2017, 00:17

      И Мутко пусть выучит итальянский. Будет итальянцев в России развлекать. Русские уже устали

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