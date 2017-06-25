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    Рейнгольд: «Сборная России к ЧМ-2018 может слепить приличную команду. Вдруг появятся звездочки»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что сборная России к старту чемпионат мира-2018 может собрать приличную команду.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

    «Если учесть, что это не самые сильные команды в мире, что у нас будет первенство мира, что у нас еще есть год доработать, что у нас еще вдруг появятся звездочки, можно допустить то, что мы слепим приличную команду», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    25.06.2017 11:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 15:42

      Мы - это кто ? Рейнгольд + Мутко ? Вдруг - только кошки рождаются ! А звездочки - они на небесах ... )))) Как вот так !

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 25 июня 2017, 15:33

      А мне показалось, что у нашей сборной появилась целостность. Не монолитность. Но целостность. Скорее даже зачатки, но появились. Почти вся молодежь у нас прошла непонятно какой сезон: ростовцы весь год на мандраже о спонсорстве и долгах, в мыслях о будущем, спартаковцы из клуба в клуб и из скандала в скандал, потрясения и у коней - смена тренера, переходы-переходы ( вот Васина взять - отбывал аренду в Уфе, а через месяц - игрок сборной, ну не готов чувак!))), зенитовцы тоже не пойми какой сезон проводили. вот на след год таких скачков не должно быть. И подъём от приятных изменений будет и он передастся нашим чувачкам. Только, это моё мнение, Акинфеев уже оберезуцкился и обигнашевился)) надо его менять. У нас есть Джанаев, Лунев, может даже и Медведев. Ещё тарасов и шишкин, опять же по-моему, нахрен усрались. Короче, первые 25 минут игры с мексикой показали, что зачатки есть. Следующий сезон покажет, кто где с--рал! Будем верит и надеятся, что нам остается?!

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      Рейтинг: +8019

      nik55 25 июня 2017, 15:23

      лепить нужно было начинать в 2013-2014 году а сейчас уже бесполезно

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июня 2017, 14:24

      За год уже не появятся. Этих бы не потерять.

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      Рейтинг: +498

      Поль > Бриг 25 июня 2017, 15:23

      ЛЧ покажет. Надежды мало, конечно, но она есть)

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 25 июня 2017, 14:01

      Головин и Смолов могут стать сильнее, если перейдут в топ чемпионаты, даже в среднего уровня клубы. Чалов может окрепнуть и набраться опыта. Дзагоев вернется. Если Кокорин и Шатов начнут показывать сумасшедший футбол. И так далее. Потенциал то огромный. Но будут ли его раскрывать игроки? Это в первую очередь зависит от них.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 июня 2017, 14:00

      После принятия во внутрь ,у него какие-то" звёздочки" за мерцали в глазах, или на ночное небо на смотрелся

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      Рейтинг: +80

      роналдон 25 июня 2017, 13:22

      Вдруг Рейнгольд испустит дух !

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июня 2017, 13:21

      Одна надежда на вдруг всегда... Год остался , а тут вдруг звезды должны появиться.. Команда неплохо смотрело вчера в первом тайме, динамика положительная есть, но медленная. Не думаю, что черчесова щас ругать надо. Навряд ли ктото сможет сейчас из сборной быстро ч то то хорошее сделать..

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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 25 июня 2017, 13:20

      Единственная звездочка, это Бердыев

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 25 июня 2017, 12:38

      Во все времена в новейшей истории России было модно и "в тренде" поливать дерьмом сборную нашей страны.
      Если честно, я уже давно не в восторге от нашей команды, но!
      Черчесов сейчас проделывает отличную работу и её плоды ярко видны! Игра команды яркая, заточена на атаку и хорошие комбинации с точной игрой в пас. Работы у Саламыча ещё много - оборона страдает и голкипера явно сменить надо, ибо вратарь с психологическими проблемами -это беда навсегда, к сожалению...
      У сборной России сейчас отличный тренер. Другой вопрос - насколько сильное у нас поколение игроков на данный момент? Как мне кажется - бывало и получше. Но даже с этим материалом можно и нужно работать. Резерв есть, молодёжь есть, до домашнего ЧМ время ещё есть. Мне кажется, что всем нам нужно перестать нести фигню и просто следить за выступлениями нашей команды и всячески поддерживать её. Я не пессимист и не оптимист. Однако я вижу позитив во всей этой истории.
      Вылетели из КК? Ну а что вы хотели? Черчесов относительно недавно пришёл в сборную. Дайте осетину поработать

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > RealDiMoNMadrid 25 июня 2017, 12:52

      слава Богу, хоть один нормальный человек в комментах. А то тут в основном потоки фекалий, я уж думал, что другой матч вчера смотрел.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Diesel133 25 июня 2017, 12:58

      Матч по Первому показывали. А вы с Димоном по какому смотрели??? )))) И где вы там тренера видели?

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > la verdad 25 июня 2017, 13:06

      ахах, я по Матчу смотрел))

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > ROSTOV SUPER 26 июня 2017, 18:58

      Все мы в том или ином смысле материал) Смотря с какой точки зрения посмотреть)

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