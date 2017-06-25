Рейнгольд: «Сборная России к ЧМ-2018 может слепить приличную команду. Вдруг появятся звездочки»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что сборная России к старту чемпионат мира-2018 может собрать приличную команду.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

«Если учесть, что это не самые сильные команды в мире, что у нас будет первенство мира, что у нас еще есть год доработать, что у нас еще вдруг появятся звездочки, можно допустить то, что мы слепим приличную команду», – сказал Рейнгольд.