«Рома» обратилась в «Спортинг» по поводу Медейроса, которым интересуется «Краснодар»

«Рома» обратилась в «Спортинг» на предмет трансфера нападающего Юри Медейроса.

Прошлый сезон 22-летний игрок провел в аренде в «Боавиште», забив восемь голов и сделав девять результативных передач в 30-ти матчах.

Сообщается, что лиссабонцы намерены выручить от продажи форварда 10 миллионов евро, поэтому ранее они уже отклонили предложение «Краснодара» в размере 5 миллионов. В свою очередь римляне готовы заплатить за Медейроса 7 миллионов евро, что дает возможность для дальнейших переговоров.

Нынешний контракт нападающего со «львами» рассчитан до июня 2022 года.