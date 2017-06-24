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    «Рома» обратилась в «Спортинг» по поводу Медейроса, которым интересуется «Краснодар»

    «Рома» обратилась в «Спортинг» на предмет трансфера нападающего Юри Медейроса.

    Прошлый сезон 22-летний игрок провел в аренде в «Боавиште», забив восемь голов и сделав девять результативных передач в 30-ти матчах.

    Сообщается, что лиссабонцы намерены выручить от продажи форварда 10 миллионов евро, поэтому ранее они уже отклонили предложение «Краснодара» в размере 5 миллионов. В свою очередь римляне готовы заплатить за Медейроса 7 миллионов евро, что дает возможность для дальнейших переговоров.

    Нынешний контракт нападающего со «львами» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2017 18:27
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