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    Фернандес присоединился к ЦСКА и работал в общей группе в специальной маске

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединился к московскому клубу на сборе в Австрии и провел тренировку в общей группе.

    Отметим, что 26-летний россиянин занимался в специальной маске. Ранее футболист получил перелом носа, в связи с чем пропустил Кубок конфедераций-2017.

    «У меня все хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идет нормально. Еще ощущается небольшой отек, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму», – сказал Фернандес.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.06.2017 18:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 июня 2017, 01:01

      удачи, марио...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:37

      К ЧР маску снимет . И будет все нормально .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 23 июня 2017, 18:36

      Здоровья!!!Ждем на Чемпионате мира в составе сборной России!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 23 июня 2017, 18:27

      Давай,дерзай)Ну и здоровья)

      6
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