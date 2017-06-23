Фернандес присоединился к ЦСКА и работал в общей группе в специальной маске

Защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединился к московскому клубу на сборе в Австрии и провел тренировку в общей группе.

Отметим, что 26-летний россиянин занимался в специальной маске. Ранее футболист получил перелом носа, в связи с чем пропустил Кубок конфедераций-2017.

«У меня все хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идет нормально. Еще ощущается небольшой отек, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму», – сказал Фернандес.