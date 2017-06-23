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    Марез хочет работать с Венгером

    Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез мечтает поработать с Арсеном Венгером, который возглавляет «Арсенал», сообщает Le Buteur. Футболисту импонирует стиль работы французского специалиста.

    Ранее футболист прямо заявил о желании покинуть «Лестер». Сейчас он находится в отпуске, а все трансферные дела будет решать после выхода из него. Известно, что интерес к Марезу проявляли также «Ливерпуль» и «Челси».

    В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл 48 матчей за «Лестер» во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до средины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 23 июня 2017, 11:28

      Арсеналу он будет в помощь

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