Марез хочет работать с Венгером

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез мечтает поработать с Арсеном Венгером, который возглавляет «Арсенал», сообщает Le Buteur. Футболисту импонирует стиль работы французского специалиста.

Ранее футболист прямо заявил о желании покинуть «Лестер». Сейчас он находится в отпуске, а все трансферные дела будет решать после выхода из него. Известно, что интерес к Марезу проявляли также «Ливерпуль» и «Челси».

В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл 48 матчей за «Лестер» во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до средины 2020 года.