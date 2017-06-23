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    Санчес – лучший игрок матча Германия – Чили

    Нападающий сборной Чили Алексис Санчес признан лучшим футболистом матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды Германии (1:1).

    Напомним, что 28-летний форвард провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

    Источник: ФИФА

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    23.06.2017 00:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 июня 2017, 03:28

      А какое общее количество мячей он забил за сборную... вы догадайтесь сами))) Автору поста лень искать, тем более когда есть гугл и яндекс...

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