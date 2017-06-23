Санчес – лучший игрок матча Германия – Чили

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес признан лучшим футболистом матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды Германии (1:1).

Напомним, что 28-летний форвард провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории своей сборной.