Санчес – лучший игрок матча Германия – Чили

А какое общее количество мячей он забил за сборную... вы догадайтесь сами))) Автору поста лень искать, тем более когда есть гугл и яндекс...
Нападающий сборной Чили Алексис Санчес признан лучшим футболистом матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды Германии (1:1).
Напомним, что 28-летний форвард провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории своей сборной.
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— #ConfedCup (@FIFAcom) 22 июня 2017 г.