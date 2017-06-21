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    Бышовец: «Мутко не убивал отечественный футбол»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец положительно оценил работу Виталия Мутко на посту президента РФС. Отечественный специалист также отметил низкую образованность среди тренеров РФПЛ.

    «Убивал ли Мутко наш футбол? Нет, конечно. А уж последнее его решение о лимите – это необходимость, о которой я всегда говорил.

    Знаете, мы вообще страдаем от необразованности. Сегодня на всех 16 тренеров, работающих в РФПЛ, есть всего пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно находиться с двумя-тремя. Остальные сконцентрированы на коммерческих вопросах», – заявил Бышовец.

    Источник: Sports.ru

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    21.06.2017 14:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 июня 2017, 19:00

      невозможно убить мертвое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 16:39

      Вот это п...л , в смысле сказанул .! "Девушка из высшего общества..." , которой не пристало там общаться со всякими тренерами РФПЛ ))))) !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 21 июня 2017, 16:25

      Конечно не убивал, он его сразу похоронил.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2017, 15:54

      его начали убивать еще при Колоскове

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 21 июня 2017, 15:08

      Решение принимает не Мутко. Я так понял, инициатива по лимиту исходит от Самого.

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