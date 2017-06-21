Бышовец: «Мутко не убивал отечественный футбол»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец положительно оценил работу Виталия Мутко на посту президента РФС. Отечественный специалист также отметил низкую образованность среди тренеров РФПЛ.

«Убивал ли Мутко наш футбол? Нет, конечно. А уж последнее его решение о лимите – это необходимость, о которой я всегда говорил.

Знаете, мы вообще страдаем от необразованности. Сегодня на всех 16 тренеров, работающих в РФПЛ, есть всего пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно находиться с двумя-тремя. Остальные сконцентрированы на коммерческих вопросах», – заявил Бышовец.