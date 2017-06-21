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Бышовец: «Мутко не убивал отечественный футбол»

21 июня 2017, 14:51
6

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец положительно оценил работу Виталия Мутко на посту президента РФС. Отечественный специалист также отметил низкую образованность среди тренеров РФПЛ.

«Убивал ли Мутко наш футбол? Нет, конечно. А уж последнее его решение о лимите – это необходимость, о которой я всегда говорил.

Знаете, мы вообще страдаем от необразованности. Сегодня на всех 16 тренеров, работающих в РФПЛ, есть всего пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно находиться с двумя-тремя. Остальные сконцентрированы на коммерческих вопросах», – заявил Бышовец.

Источник: Sports.ru
Казахстан. Премьер-лига Бышовец Анатолий Мутко Виталий
Комментарии (6)
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altezzik
1498046888
Решение принимает не Мутко. Я так понял, инициатива по лимиту исходит от Самого.
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Garrincha58
1498049658
его начали убивать еще при Колоскове
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Gerero2198
1498051543
Конечно не убивал, он его сразу похоронил.
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dok66
1498052381
Вот это п...л , в смысле сказанул .! "Девушка из высшего общества..." , которой не пристало там общаться со всякими тренерами РФПЛ ))))) !
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карасевщина
1498060807
невозможно убить мертвое
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