Пепе заявил, что не договаривался ни с одним из клубов

Защитник «Реала» Пепе подчеркнул, что не договаривался о контракте ни с одним из клубов. У 34-летнего игрока в конце июня истечет срок соглашения с мадридцами и он станет свободным агентом. Ранее появилась информация, что португалец продолжит карьеру в «ПСЖ».

«У меня пока нет контракта, я концентрируюсь на сборной. У меня нет каких-то договоренностей с какими-либо клубами», – сказал Пепе.

В минувшем сезоне Пепе принял участие в 18-ти встречах, забив два гола и сделав одну результативную передачу.