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    Манчини провел встречу с руководством «Ромы» по поводу трансфера Маноласа

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини встретился вчера со спортивным директором «Ромы» Мончи для обсуждения трансфера защитника Константиноса Маноласа. Сообщается, что петербургский клуб предложил за 26-летнего игрока 30 миллионов евро. Ранее «волки» уже отклонили примерно такие же по сумме предложения от «Арсенала» и «Челси».

    Действующий контракт грека с римлянами рассчитан до июня 2019 года. Сегодня итальянские СМИ сообщили, что футболист согласился на зарплату в 5 миллионов, предложенную ему сине-бело-голубыми, и готов перейти в российский клуб.

    В минувшем сезоне Манолас провел 45 матчей, записав в свой актив две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.06.2017 23:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июня 2017, 23:24

      Неужели Манолас так хорош ?

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