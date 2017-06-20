Хиддинк: «Когда кто-то начинает пускать стрелы в Россию, тут же встаю на защиту: «Не трогайте моих россиян!»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился впечатлениями от возвращению в страну.

Стоит отметить, что голландский специалист в качестве эксперта телеканала Fox Sports USA посетил матч открытия Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией (2:0).

«В России меня встретили очень тепло! Я-то знаю, насколько гостеприимны здесь люди. И в Санкт-Петербурге, и в любом другом городе. Очередное подтверждение этому получил 17 июня. Мы приехали на стадион, вошли в зону контроля. Молодые люди досматривали вещи очень тщательно, что только приветствую. А как только досмотрели – работа на минуту прекратилась, ленты остановились. Потому что абсолютно все сотрудники, обеспечивавшие безопасность в этом отсеке, порядка двух десятков, за какие-то мгновения собрались для того, чтобы сделать со мной совместную фотографию! Ради этого они остановили весь процесс! Такое внимание очень приятно.

Много путешествую и общаюсь с людьми о том, что мне в жизни довелось увидеть. Австралия, Испания, Корея – и Россия. Когда кто-то начинает пускать в нее стрелы, тут же встаю на защиту: «Не трогайте моих россиян!» Потому что мой опыт здесь был так прекрасен. Да, случались и маленькие войны, и разногласия, но без этого в моей профессии просто не может быть. Главное, что и в них, этих разногласиях, всегда присутствовало уважение», — сказал Хиддинк.

Напомним, что Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда завоевала бронзовые медали Евро-2008.