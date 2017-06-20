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    Хиддинк: «Когда кто-то начинает пускать стрелы в Россию, тут же встаю на защиту: «Не трогайте моих россиян!»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился впечатлениями от возвращению в страну.

    Стоит отметить, что голландский специалист в качестве эксперта телеканала Fox Sports USA посетил матч открытия Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией (2:0).

    «В России меня встретили очень тепло! Я-то знаю, насколько гостеприимны здесь люди. И в Санкт-Петербурге, и в любом другом городе. Очередное подтверждение этому получил 17 июня. Мы приехали на стадион, вошли в зону контроля. Молодые люди досматривали вещи очень тщательно, что только приветствую. А как только досмотрели – работа на минуту прекратилась, ленты остановились. Потому что абсолютно все сотрудники, обеспечивавшие безопасность в этом отсеке, порядка двух десятков, за какие-то мгновения собрались для того, чтобы сделать со мной совместную фотографию! Ради этого они остановили весь процесс! Такое внимание очень приятно.

    Много путешествую и общаюсь с людьми о том, что мне в жизни довелось увидеть. Австралия, Испания, Корея – и Россия. Когда кто-то начинает пускать в нее стрелы, тут же встаю на защиту: «Не трогайте моих россиян!» Потому что мой опыт здесь был так прекрасен. Да, случались и маленькие войны, и разногласия, но без этого в моей профессии просто не может быть. Главное, что и в них, этих разногласиях, всегда присутствовало уважение», — сказал Хиддинк.

    Напомним, что Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда завоевала бронзовые медали Евро-2008.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 09:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 20 июня 2017, 20:23

      Молодец !

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 20 июня 2017, 20:22

      Гус оставил о себе добрые воспоминания,,,,в моей жизне только один раз почти пол города высыпало на улицу,это после победы наших над Голандцами,,,,гуляли до утра

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 июня 2017, 15:38

      Он классный тренер...образец для подражания...многие помнят матч сборной с Голландией (как такое забыть), я же до сих пор вспоминаю последние минуты поединка Челси с Барселоной, когда практически весь матч Челси выглядел лучше, но в концовке не удержал Иньесту...Баллак тогда готов был судью с потрохами сожрать...Хиддинк отнёсся ко всему спокойно, после матча утешал игроков...получить такой удар судьбы и не ударить в грязь лицом - дорогого стоит...

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июня 2017, 15:35

      За те бабки ты должен сразу в пятак лупить!

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 14:08

      Душевный ты человек Гус Иваныч !

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 20 июня 2017, 12:49

      Гус всем доказал, что имея не сильную сборную по именам и по результатам, можно превратить ее в боеспособный и сильный коллектив благодаря усердным тренировкам и тотальной атаке. Но к сожалению матч в Мариборе все испортил, а ведь могли и на ЧМ класс показать. Прекрасные были времена, ту сборную будут вспоминать веками. Хотя например товарищ Бесчастных до ЕВРО-2008 как-то в одной передаче сказал: не надо сравнивать Билялетдинова и Карпина, Карпина боялась вся Европа, и сравнение некорректно. И после июня 2008 года очень хотелось задать вопрос этому Бесчастных: а ты чего добился ты и твой Карпин в сборной за десятки лет?? А Бил взял бронзу!!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 июня 2017, 11:53

      Красиво говорит. И всё-равно, не верю я этим гусам, адвокаатам и прочим.

      -3
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      Рейтинг: +806

      jet andy > APchelov 20 июня 2017, 12:47

      Адвокаат привел Зенит к самым значимым победам, а ты так про него. Да ещё с маленькой буквы.

      5
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      Рейтинг: +15

      Aston_Martin 20 июня 2017, 11:38

      Верните Гуса)

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 июня 2017, 11:20

      Гус Иваныч наш мужик!)

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 10:59

      Гус Иванович крайне положительный персонаж и его мнение много значит! ОН имеет на это моральное право!!!

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