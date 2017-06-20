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  • Хиддинк: «Когда кто-то начинает пускать стрелы в Россию, тут же встаю на защиту: «Не трогайте моих россиян!»

Хиддинк: «Когда кто-то начинает пускать стрелы в Россию, тут же встаю на защиту: «Не трогайте моих россиян!»

20 июня 2017, 09:53
19

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился впечатлениями от возвращению в страну.

Стоит отметить, что голландский специалист в качестве эксперта телеканала Fox Sports USA посетил матч открытия Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией (2:0).

«В России меня встретили очень тепло! Я-то знаю, насколько гостеприимны здесь люди. И в Санкт-Петербурге, и в любом другом городе. Очередное подтверждение этому получил 17 июня. Мы приехали на стадион, вошли в зону контроля. Молодые люди досматривали вещи очень тщательно, что только приветствую. А как только досмотрели – работа на минуту прекратилась, ленты остановились. Потому что абсолютно все сотрудники, обеспечивавшие безопасность в этом отсеке, порядка двух десятков, за какие-то мгновения собрались для того, чтобы сделать со мной совместную фотографию! Ради этого они остановили весь процесс! Такое внимание очень приятно.

Много путешествую и общаюсь с людьми о том, что мне в жизни довелось увидеть. Австралия, Испания, Корея – и Россия. Когда кто-то начинает пускать в нее стрелы, тут же встаю на защиту: «Не трогайте моих россиян!» Потому что мой опыт здесь был так прекрасен. Да, случались и маленькие войны, и разногласия, но без этого в моей профессии просто не может быть. Главное, что и в них, этих разногласиях, всегда присутствовало уважение», — сказал Хиддинк.

Напомним, что Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда завоевала бронзовые медали Евро-2008.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Хиддинк Гус
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Tajik-za Zenit
1497942300
Гус Иваныч спасибо тебе
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RLoko
1497942301
Еще бы не мало ведь сил потратил на футбол в России.
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isa361
1497942888
Волшебник
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tank219
1497944552
Молодец, старина Гус, не поддавайся буржуям недорезанным. Будут обижать - зови Мутко, он их так матом покроет по-английски
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insider_retro
1497945578
Гус Иванович крайне положительный персонаж и его мнение много значит! ОН имеет на это моральное право!!!
Ответить
Diesel133
1497946815
Гус Иваныч наш мужик!)
Ответить
Aston_Martin
1497947933
Верните Гуса)
Ответить
APchelov
1497948836
Красиво говорит. И всё-равно, не верю я этим гусам, адвокаатам и прочим.
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DeutschlandUberAlles
1497956903
Душевный ты человек Гус Иваныч !
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Тамхар
1497962149
За те бабки ты должен сразу в пятак лупить!
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