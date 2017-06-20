Марадона: «Дани Алвес – идиот»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона подверг критике защитника «Ювентуса» Даниэля Алвеса и назвал его идиотом.

Стоит отметить, что бразильский футболист ранее заявил, что не нужно сравнивать Марадону с Лионелем Месси, поскольку второй выиграл пять «Золотых мячей».

«Дани Алвес – идиот. Ему далеко до Кафу или Майкона, которые отлично играли на фланге обороны у Бразилии. Алвес же трижды за игру коснется мяча и восемь раз сфолит», – приводит слова Марадоны TyC Sport.