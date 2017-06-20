Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марадона: «Дани Алвес – идиот»

20 июня 2017, 08:20
16

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона подверг критике защитника «Ювентуса» Даниэля Алвеса и назвал его идиотом.

Стоит отметить, что бразильский футболист ранее заявил, что не нужно сравнивать Марадону с Лионелем Месси, поскольку второй выиграл пять «Золотых мячей».

«Дани Алвес – идиот. Ему далеко до Кафу или Майкона, которые отлично играли на фланге обороны у Бразилии. Алвес же трижды за игру коснется мяча и восемь раз сфолит», – приводит слова Марадоны TyC Sport.

Источник: Бомбардир.ру
Аргентина Ювентус Алвес Дани
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1497936249
Несмотря на титулы Марадона идиот сам..
Ответить
Asbjorn
1497936885
человек который нюхал кокс,сам не очень то и умный
Ответить
kachan63
1497937613
Дани Алвес таки идиот!
Ответить
Sarco999
1497938347
Кажется кого то задели , ну нельзя же на столько самолюбивым быть , человек мнение своё всеголишь выразил, и как по мне верное )
Ответить
Васьок86
1497939794
один футболист говорит что другой футболист идиот)))
Ответить
Gullit 76
1497940125
Марадонна умом никогда не блистал,что и подтверждает вся его карьера.Самовлюблённый,обидчивый - большой ребёнок.
Ответить
вместе с ЦСКА
1497940400
Наркоман
Ответить
ItalianFootball
1497942226
Два позёрщика медийных схлестнулись - а в сухом остатке что ? Ни новостей, ни фактов. Две оскорбительные реплики.
Ответить
TY13R
1497942245
это Марадона конечно загнал... зависть плохое качество)))
Ответить
ПаХан638
1498592529
Маленькие мальчики поругались в песочнице) щас мама пойдут жаловаться)
Ответить
Главные новости
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
9
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Все новости
Все новости
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
5
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
Вчера, 21:54
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+