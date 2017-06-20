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    Марадона: «Дани Алвес – идиот»

    Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона подверг критике защитника «Ювентуса» Даниэля Алвеса и назвал его идиотом.

    Стоит отметить, что бразильский футболист ранее заявил, что не нужно сравнивать Марадону с Лионелем Месси, поскольку второй выиграл пять «Золотых мячей».

    «Дани Алвес – идиот. Ему далеко до Кафу или Майкона, которые отлично играли на фланге обороны у Бразилии. Алвес же трижды за игру коснется мяча и восемь раз сфолит», – приводит слова Марадоны TyC Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 08:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 27 июня 2017, 22:42

      Маленькие мальчики поругались в песочнице) щас мама пойдут жаловаться)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 20 июня 2017, 18:04

      На обиженных воду возят))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 20 июня 2017, 14:39

      Марадонна мелкий завистник.

      0
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 20 июня 2017, 10:56

      Вот я согласен с Марадоной...был бы...до нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов. В этом сезоне Дани был на высоте!! Но до Кафу далековато

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 июня 2017, 10:04

      это Марадона конечно загнал... зависть плохое качество)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:03

      Два позёрщика медийных схлестнулись - а в сухом остатке что ? Ни новостей, ни фактов. Две оскорбительные реплики.

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 июня 2017, 09:33

      Наркоман

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > вместе с ЦСКА 20 июня 2017, 09:36

      Тебе тоже какой-то дикий армян минус поставил?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Gullit 76 20 июня 2017, 13:04

      да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 09:28

      Марадонна умом никогда не блистал,что и подтверждает вся его карьера.Самовлюблённый,обидчивый - большой ребёнок.

      7
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 20 июня 2017, 09:23

      один футболист говорит что другой футболист идиот)))

      2
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 20 июня 2017, 08:59

      Кажется кого то задели , ну нельзя же на столько самолюбивым быть , человек мнение своё всеголишь выразил, и как по мне верное )

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