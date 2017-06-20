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    Перес готов расстаться с Роналду за 1 миллиард

    Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что отпустит нападающего Криштиану Роналду в другую команду лишь в том случае, если за него будет заплачена сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что португальский форвард выразил желание покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов.

    «Его контракт стоит 1 миллиард евро. Он не уйдет из «Реала», если никто не сможет заплатить эту сумму», – приводит слова Переса Onda Cero.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 07:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 июня 2017, 13:06

      ))))

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 20 июня 2017, 10:42

      Вообще охренели !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 20 июня 2017, 10:26

      Милан 800 мультов стоит!!!А тут за одного миллиард)))))Прям Флорентино Петросян!

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 10:09

      Такие деньги разве что Китай тока может заплатит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:05

      А что не за 2 ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 20 июня 2017, 09:34

      А хохо не хохо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июня 2017, 08:58

      За миллиард можно купить несколько клубов со стадионами и готовыми инфраструктурами (кроме Зенита, там золотая крыша и Эрмитаж внутри).

      6
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      Рейтинг: +545

      kachan63 20 июня 2017, 08:50

      А китайцам пофиг! Напугал ежа голой жопой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 июня 2017, 08:45

      Мир сошёл с ума!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 июня 2017, 08:37

      Да чего-уж там, весь годовой бюджет Китай на карту!)))

      1
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