Перес готов расстаться с Роналду за 1 миллиард

Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что отпустит нападающего Криштиану Роналду в другую команду лишь в том случае, если за него будет заплачена сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

Напомним, ранее сообщалось, что португальский форвард выразил желание покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов.

«Его контракт стоит 1 миллиард евро. Он не уйдет из «Реала», если никто не сможет заплатить эту сумму», – приводит слова Переса Onda Cero.