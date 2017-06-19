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    Райола: «В следующем сезоне Ибрагимович может перейти в один из клубов Серии А»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего Златана Ибрагимовича, поделился мнением о будущем своего клиента.

    «Многие клубы заинтересованы в Ибрагимовиче. Есть интерес из США. Также возможен переход в один из клубов Серии А.

    «Наполи»? Все возможно, но я не думаю, что неаполитанцы станут следующим клубом Златана», – сказал Райола.

    Напомним, прошедший сезон Ибрагимович провел в составе «Манчестер Юнайтед». По его итогам руководство «красных дьяволов» решило не продлевать контракт с 35-летним шведом в связи с разрывом крестообразных связок колена игрока.

    Источник: Skysports

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    19.06.2017 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 21:23

      Толстый ху* только и думает чтобы с перехода футболистов деньги срубит

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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 июня 2017, 19:53

      Нужно возвращаться в Милан..)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 19:28

      Райола начал свою компанию !

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