Райола: «В следующем сезоне Ибрагимович может перейти в один из клубов Серии А»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего Златана Ибрагимовича, поделился мнением о будущем своего клиента.

«Многие клубы заинтересованы в Ибрагимовиче. Есть интерес из США. Также возможен переход в один из клубов Серии А.

«Наполи»? Все возможно, но я не думаю, что неаполитанцы станут следующим клубом Златана», – сказал Райола.

Напомним, прошедший сезон Ибрагимович провел в составе «Манчестер Юнайтед». По его итогам руководство «красных дьяволов» решило не продлевать контракт с 35-летним шведом в связи с разрывом крестообразных связок колена игрока.