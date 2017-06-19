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    Берарди может воссоединиться с Ди Франческо в «Роме»

    «Рома» намерена заполучить нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди. Недавно «волков» возглавил экс-главный тренер черно-зеленых Эусебио Ди Франческо, работавший с 22-летним игроком на протяжении почти пяти лет. В римском клубе надеются на их воссоединение.

    Сообщается, что «джаллоросси» готовы включить в сделку защитников своей молодежной команды Риккардо Марчиццу и Луку Пеллегрини.

    По информации источника, трансфер может состояться ближайшие несколько часов.

    В минувшем сезоне Берарди принял участие в 25-ти матчах, забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2017 12:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sheriff096 20 июня 2017, 19:12

      Будет хорошим усилением

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 июня 2017, 13:21

      Давно пора сделать шаг вперед!

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