Берарди может воссоединиться с Ди Франческо в «Роме»

«Рома» намерена заполучить нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди. Недавно «волков» возглавил экс-главный тренер черно-зеленых Эусебио Ди Франческо, работавший с 22-летним игроком на протяжении почти пяти лет. В римском клубе надеются на их воссоединение.

Сообщается, что «джаллоросси» готовы включить в сделку защитников своей молодежной команды Риккардо Марчиццу и Луку Пеллегрини.

По информации источника, трансфер может состояться ближайшие несколько часов.

В минувшем сезоне Берарди принял участие в 25-ти матчах, забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.