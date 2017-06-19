В «Сампдории» подтвердили переход Шика в «Ювентус»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро подтвердил тот факт, что нападающий его команды Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе».

«Все переговоры завершены. Сейчас мы находимся на стадии обмена контрактами. Шик хочет перейти в «Ювентус», и он уже практически игрок этого клуба», – сказал Ферреро.

Ранее сообщалось, что трансфер 21-летнего чеха в «Ювентус» обойдется туринцам в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне Шик провел 32 матча в Серии A. В них он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.