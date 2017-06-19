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    В «Сампдории» подтвердили переход Шика в «Ювентус»

    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро подтвердил тот факт, что нападающий его команды Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе».

    «Все переговоры завершены. Сейчас мы находимся на стадии обмена контрактами. Шик хочет перейти в «Ювентус», и он уже практически игрок этого клуба», – сказал Ферреро.

    Ранее сообщалось, что трансфер 21-летнего чеха в «Ювентус» обойдется туринцам в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне Шик провел 32 матча в Серии A. В них он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2017 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 19 июня 2017, 14:05

      Заемал уже этот шик пусть уже перейдёт

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