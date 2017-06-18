Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

Бывший полузащитник «Челси» Оскар, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», стал инициатором драки в матче чемпионата Китая против «Гуанчжоу Фули» (1:1).

В одном из эпизодов 25-летний бразилец дважды пнул мячом в соперников, чем немедленно вызвал негативную реакцию гостей, за которой последовала массовая потасовка.

В нынешнем сезоне Оскар провел за «Шанхай СИПГ» в чемпионате Китая 13 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.