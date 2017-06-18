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    Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

    Бывший полузащитник «Челси» Оскар, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», стал инициатором драки в матче чемпионата Китая против «Гуанчжоу Фули» (1:1).

    В одном из эпизодов 25-летний бразилец дважды пнул мячом в соперников, чем немедленно вызвал негативную реакцию гостей, за которой последовала массовая потасовка.

    В нынешнем сезоне Оскар провел за «Шанхай СИПГ» в чемпионате Китая 13 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

    Источник: Twitter

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    18.06.2017 17:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 июня 2017, 23:26

      Правильно китайцы себя повели, абсолютно правильно! То что Оскар лучше их в футболе не значит, что можно с ними обращаться, как со скотами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 18 июня 2017, 21:57

      высечь всех розгами)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 18 июня 2017, 21:04

      Драка где!?!? Я только толпу обнимающихся китайцев увидел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 18 июня 2017, 20:20

      и что тут такого, ну попал в соперника, и что ?

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 июня 2017, 19:10

      Китаезам кто нибудь объяснял вообще как играют в футбол? Ну юморные пацаны...

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июня 2017, 18:57

      просто бил куда попало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      edmund 18 июня 2017, 18:55

      Убойный футбол 2

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      k0rt1z 18 июня 2017, 17:58

      Сохранил мяч для своей команды в ситуации. Китайц, что то дерзкие попались, характер проявили.

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 17:57

      Какая русская фраза - пнул мячом. А наши комментаторы - отдал пас, сделал передачу, нанес удар

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2017, 17:57

      у китаез после халка пукан долбит

      -1
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