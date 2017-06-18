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  • Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

18 июня 2017, 17:46
11

Бывший полузащитник «Челси» Оскар, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», стал инициатором драки в матче чемпионата Китая против «Гуанчжоу Фули» (1:1).

В одном из эпизодов 25-летний бразилец дважды пнул мячом в соперников, чем немедленно вызвал негативную реакцию гостей, за которой последовала массовая потасовка.

В нынешнем сезоне Оскар провел за «Шанхай СИПГ» в чемпионате Китая 13 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Азия Шанхай Порт Оскар
Комментарии (11)
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kotlin 93
1497797391
чувак вообще ничего криминального не сделал
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84aivengo
1497797861
у китаез после халка пукан долбит
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tank219
1497797863
Какая русская фраза - пнул мячом. А наши комментаторы - отдал пас, сделал передачу, нанес удар
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edmund
1497801334
Убойный футбол 2
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серега кашин
1497801430
просто бил куда попало
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BarStep
1497802250
Китаезам кто нибудь объяснял вообще как играют в футбол? Ну юморные пацаны...
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ibragim_ibragimov_99
1497806436
и что тут такого, ну попал в соперника, и что ?
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Daxa 09
1497809043
Драка где!?!? Я только толпу обнимающихся китайцев увидел
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firs04
1497812237
высечь всех розгами)
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filosof sparty
1497817591
Правильно китайцы себя повели, абсолютно правильно! То что Оскар лучше их в футболе не значит, что можно с ними обращаться, как со скотами!
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