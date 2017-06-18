Слуцкий: «Учил английский язык по восемь часов в день»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как занимался изучением английского языка. По словам российского специалиста, на это занятие у него уходило по восемь часов в день.

«Английский язык учить непросто, но я учился по восемь часов в день в очень хорошей школе. У меня была цель и, думаю, это пошло мне на пользу. Для меня было важно выучить язык до того, как я получил работу. Было важно ехать работать в Англию уже зная язык», – сказал Слуцкий.

По неофициальным данным, контракт Слуцкого с «Халл Сити» рассчитан на два года, а годовой оклад составляет 450 тысяч фунтов стерлингов.