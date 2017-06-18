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    Слуцкий: «Учил английский язык по восемь часов в день»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как занимался изучением английского языка. По словам российского специалиста, на это занятие у него уходило по восемь часов в день.

    «Английский язык учить непросто, но я учился по восемь часов в день в очень хорошей школе. У меня была цель и, думаю, это пошло мне на пользу. Для меня было важно выучить язык до того, как я получил работу. Было важно ехать работать в Англию уже зная язык», – сказал Слуцкий.

    По неофициальным данным, контракт Слуцкого с «Халл Сити» рассчитан на два года, а годовой оклад составляет 450 тысяч фунтов стерлингов.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    18.06.2017 17:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 18 июня 2017, 22:20

      Молодец Леонид Викторович!
      Целеустремленный человек способен на многое!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июня 2017, 17:39

      Произношение вполне нормальное(видео для фанатов ХС смотрел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 17:35

      Учил по методике х/ф Джентльмены удачи, а преподавал Доцент. Еще Мутко учился, но его отчислили за сумму знаний

      3
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > tank219 18 июня 2017, 17:45

      5+ ! За добрый юмор !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +563

      tank219 > Евгений Лесников 18 июня 2017, 17:46

      Доброе слово и кошке приятно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > tank219 19 июня 2017, 14:10

      Да не за сумму, а за разницу,
      ему наши посты без разницы.

      0
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