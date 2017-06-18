Гинер: «Зачем Головину переходить в средний иностранный клуб?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер не верит, что команду в ближайшее время покинет полузащитник Александр Головин. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес лондонский «Арсенал».

«Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних иностранных клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?

Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну», – заявил Гинер.

В завершившемся сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.