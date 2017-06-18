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  • Гинер: «Зачем Головину переходить в средний иностранный клуб?»

Гинер: «Зачем Головину переходить в средний иностранный клуб?»

18 июня 2017, 09:59
30

Президент ЦСКА Евгений Гинер не верит, что команду в ближайшее время покинет полузащитник Александр Головин. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес лондонский «Арсенал».

«Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних иностранных клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?

Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну», – заявил Гинер.

В завершившемся сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Гинер Евгений
Комментарии (30)
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Asbjorn
1497769461
средний клуб АПЛ лучше чем любой наш,там возможностей развиваться больше,плюс могут заметить топ клубы
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kykyi
1497770410
Гинер зассал и косит под дурачка .
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Freyk
1497770899
А чем средний иностранный клуб хуже среднего российского, в котором он сейчас играет?
Ответить
С@НЁК.
1497771980
Чтобы прогресировать в сильном чемпионате!
Ответить
Garrincha58
1497773043
а ЦСКА у нас топ-европейский клуб!? Господин Гинер не смешите людей
Ответить
Dominator777
1497776299
Пару сезонов еще нужно поиграть в армейском клубе, чтобы набраться опыта и физически окрепнуть, а после - рассматривать предложения (чтобы не полировать лавку запасных, как большинство наших игроков, играя за рубежом делали).
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OfaZavr
1497777272
А топ-клубы в его сторону даже не посмотрят.
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vovan55
1497782667
гинер, как чаще всего, прав...
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Байкал-Сибирь
1497792035
И вправду зачем, лучше гнить в конюшне
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dok66
1497793768
Президент сказал , значит так и будет . И нужно эту тему закрыть .. пока !
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