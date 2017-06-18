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    Гинер: «Зачем Головину переходить в средний иностранный клуб?»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер не верит, что команду в ближайшее время покинет полузащитник Александр Головин. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес лондонский «Арсенал».

    «Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних иностранных клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?

    Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну», – заявил Гинер.

    В завершившемся сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2017 09:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 19 июня 2017, 14:56

      Головин очень полезен для ЦСКА, и Гинер это понимает. Лучше синица в руках, чем в "Арсенале" на скамейке запасных.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 16:49

      Президент сказал , значит так и будет . И нужно эту тему закрыть .. пока !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 18 июня 2017, 16:20

      И вправду зачем, лучше гнить в конюшне

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 июня 2017, 13:44

      гинер, как чаще всего, прав...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июня 2017, 13:35

      Ну раз топ клубы в его сторону не смотрят-значит просто чересчур распиарили игрока.Пусть заслужит того чтобы на него смотрели.

      -1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 18 июня 2017, 13:15

      Чтобы не загубить карьеру.

      -1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 18 июня 2017, 12:30

      За "бугром" просто лучше жизнь.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2017, 12:14

      А топ-клубы в его сторону даже не посмотрят.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 июня 2017, 11:58

      Пару сезонов еще нужно поиграть в армейском клубе, чтобы набраться опыта и физически окрепнуть, а после - рассматривать предложения (чтобы не полировать лавку запасных, как большинство наших игроков, играя за рубежом делали).

      3
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      Рейтинг: +131

      Dino005 18 июня 2017, 11:56

      Ему лучше остаться, если уйдёт потеряет место в основе

      0
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