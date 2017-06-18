«Арсенал» пока не готов предложить Окслэд-Чэмберлену новый контракт

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен разочарован поведением клуба. Как сообщается, футболист до сих пор не получил от «канониров» предложения по продлению контракта, срок которого истекает через год. Одним из вероятных мест продолжения карьеры форвардом называется «Ливерпуль». Рыночная стоимость 23-летнего игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Окслэд-Чэмберлен провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.