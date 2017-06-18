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  • Мутко: «Наши игроки в топ-клубах? Хочу, чтобы у нас был свой чемпионат высокого уровня»

Мутко: «Наши игроки в топ-клубах? Хочу, чтобы у нас был свой чемпионат высокого уровня»

18 июня 2017, 06:51
19

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что он хотел бы видеть сильный внутренний чемпионат, а не большое количество российских игроков в европейских клубах. Президент РФС призвал увеличивать количество команд, которые реально будут претендовать на высокие места в первенстве.

«Хочу ли, чтобы уже через год у России появились легионеры в топ-клубах? Хочу, чтобы у нас был свой чемпионат высокого уровня. Чтобы была мощная конкурентная среда, чтобы была высокая посещаемость стадионов, атмосфера. Для этого нужно, чтобы было 10 клубов хорошего уровня. И все будет нормально», – заявил Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Garrincha58
1497764860
но самое смешное построив такой большой и дорогой стадион вчера был почти пустой вот если бы в Англии на Уэмбли играла сборная Англии я уверен на двести процентов на стадионе негде было бы яблоку упасть,а у нас впервые Кубок Конфедераций новый стадион лето тепло выходной день,а аншлага нет,зачем было строить такой огромный стадион? кто туда будет ходить когда Зенит будет играть с Амкаром Анжи или Тосно а он еще этот Мутко собирается увеличить РФПЛ полный бред учите матчасть господин Министр
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bset
1497768163
Мне одно непонятно. Как мы хотим становиться топ-чемпионатом, если у нас не будут играть лучшие игроки мира? А лучшие игроки играть не будут, потому что их приезд ограничен лимитом. Или Мудко всерьез думает, что лучшие игроки будут из России?
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slavko33002
1497769204
Фантазер!!!!!!
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Zlatan2718
1497769262
Надо было Слуцкому "Долгопрудный" поручить!
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Heim
1497770205
Он реально даун, или прикидывается? Как может Чемпионат стать сильным, если игроки только в одном болоте варятся. Чтобы был рост, нужно в более сильные чемпионаты своих отправлять
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Klodus
1497770262
Сборная может давать результат только, если есть большой выбор игроков и конкуренция на места. А какой может быть выбор, если количество игроков ограничено 18-ю командами, в которых половина легов. Именно поэтому надо ограничивать зп нашим игрокам и давать коленом под жопу, когда любая иностранная команда им интересуется. Только тогда будет выбор у главного тренера. Когда есть три Напа из домашнего чемпионата и ещё четыре из иностранных клубов. Когда пять российских защитника из РФПЛ и ещё три из других чемпионатов. А Мутко своими словами указал, что ситуацию менять не будут. Что будут мультимиллионеры кокорины сидеть на жопе ровно. Никому не нужные в Европе из-за своей ЗП
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Сильвербой
1497771414
Что сделаешь, "верхи" занимаются очковтерательством нетолько в футболе и это уже далеко не новость! Ничего не изменится!!! Этот человек уже показал "верх ценизма", когда хвастался аккадемией Галицкого, к которой РФС не имеет никакого отношения, и указывал какой стадион надо было строить чтобы получить ЧМ. Ублюдок одним словом!!!
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insider_retro
1497777224
"...он хотел бы видеть сильный внутренний чемпионат..." Я думал, что сильный чемпионат создавать надо.... Прикладывать административный ресурс, продвигать авангардные идеи, отделять котлеты от мух, рачительно вкладывать деньги.... Жаль, что Мутко работает наблюдателем....
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Arhadiavol
1497794333
С лимитом на легионеров сильный чемпионат? Это невозможно!!! Нашим игрокам у кого учиться? У Кокорина? Лимит=слабый чемпионат=слабая сборная!!!
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Дядя Серёжа
1497860514
Вот у вас и ходят идеи про чемпионат для 10 клубов, да без лимита, да без вылета в низшую лигу, да на свои карманы. А футбол в России? Ты аб чом, брат?
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