Мутко: «Наши игроки в топ-клубах? Хочу, чтобы у нас был свой чемпионат высокого уровня»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что он хотел бы видеть сильный внутренний чемпионат, а не большое количество российских игроков в европейских клубах. Президент РФС призвал увеличивать количество команд, которые реально будут претендовать на высокие места в первенстве.

«Хочу ли, чтобы уже через год у России появились легионеры в топ-клубах? Хочу, чтобы у нас был свой чемпионат высокого уровня. Чтобы была мощная конкурентная среда, чтобы была высокая посещаемость стадионов, атмосфера. Для этого нужно, чтобы было 10 клубов хорошего уровня. И все будет нормально», – заявил Мутко.