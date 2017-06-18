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    Мутко: «Наши игроки в топ-клубах? Хочу, чтобы у нас был свой чемпионат высокого уровня»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что он хотел бы видеть сильный внутренний чемпионат, а не большое количество российских игроков в европейских клубах. Президент РФС призвал увеличивать количество команд, которые реально будут претендовать на высокие места в первенстве.

    «Хочу ли, чтобы уже через год у России появились легионеры в топ-клубах? Хочу, чтобы у нас был свой чемпионат высокого уровня. Чтобы была мощная конкурентная среда, чтобы была высокая посещаемость стадионов, атмосфера. Для этого нужно, чтобы было 10 клубов хорошего уровня. И все будет нормально», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 06:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:21

      Вот у вас и ходят идеи про чемпионат для 10 клубов, да без лимита, да без вылета в низшую лигу, да на свои карманы. А футбол в России?
      Ты аб чом, брат?

      1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 18 июня 2017, 16:58

      С лимитом на легионеров сильный чемпионат? Это невозможно!!! Нашим игрокам у кого учиться? У Кокорина? Лимит=слабый чемпионат=слабая сборная!!!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 12:13

      "...он хотел бы видеть сильный внутренний чемпионат..." Я думал, что сильный чемпионат создавать надо.... Прикладывать административный ресурс, продвигать авангардные идеи, отделять котлеты от мух, рачительно вкладывать деньги.... Жаль, что Мутко работает наблюдателем....

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 июня 2017, 10:36

      Что сделаешь, "верхи" занимаются очковтерательством нетолько в футболе и это уже далеко не новость! Ничего не изменится!!! Этот человек уже показал "верх ценизма", когда хвастался аккадемией Галицкого, к которой РФС не имеет никакого отношения, и указывал какой стадион надо было строить чтобы получить ЧМ. Ублюдок одним словом!!!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Сильвербой 18 июня 2017, 12:15

      Бесспорно.... Порно...

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      Рейтинг: +194

      Klodus 18 июня 2017, 10:17

      Сборная может давать результат только, если есть большой выбор игроков и конкуренция на места. А какой может быть выбор, если количество игроков ограничено 18-ю командами, в которых половина легов.
      Именно поэтому надо ограничивать зп нашим игрокам и давать коленом под жопу, когда любая иностранная команда им интересуется.
      Только тогда будет выбор у главного тренера. Когда есть три Напа из домашнего чемпионата и ещё четыре из иностранных клубов. Когда пять российских защитника из РФПЛ и ещё три из других чемпионатов.
      А Мутко своими словами указал, что ситуацию менять не будут. Что будут мультимиллионеры кокорины сидеть на жопе ровно. Никому не нужные в Европе из-за своей ЗП

      1
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      Рейтинг: +24

      Heim 18 июня 2017, 10:16

      Он реально даун, или прикидывается?
      Как может Чемпионат стать сильным, если игроки только в одном болоте варятся. Чтобы был рост, нужно в более сильные чемпионаты своих отправлять

      1
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 18 июня 2017, 10:01

      Надо было Слуцкому "Долгопрудный" поручить!

      -1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 18 июня 2017, 10:00

      Фантазер!!!!!!

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 18 июня 2017, 09:45

      Планы хорошие...думаю все хотят) реализовать бы это...

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июня 2017, 09:42

      Мне одно непонятно. Как мы хотим становиться топ-чемпионатом, если у нас не будут играть лучшие игроки мира? А лучшие игроки играть не будут, потому что их приезд ограничен лимитом. Или Мудко всерьез думает, что лучшие игроки будут из России?

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