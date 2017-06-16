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  • Смолов: «Не имею никакого отношения к теме «Сборная России – г**но»

Смолов: «Не имею никакого отношения к теме «Сборная России – г**но»

16 июня 2017, 20:10
17

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мыслями о том, как команде добиться успеха на домашнем Кубке конфедераций.

«В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме «мы г**но» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнеров по команде. Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: «Все это было не зря», — считает форвард «Краснодара».

Матч-открытие Кубка конфедераций состоится завтра на стадионе «Санкт-Петербург». В 18:00 по московскому времени подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Новой Зеландии.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (17)
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Kazak ne China
1497634319
Хочет сказать что не имеет никокого отношения к факту.
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Asbjorn
1497635135
А это уже КК покажет,говно сборная или нет
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mihail200606
1497635213
ну ты еще толком и не играл за нее..
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prtcs
1497635506
Не самокритичен - это плохо, толку не будет. Поэтому ни куда и не пригласили.
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dok66
1497637821
Как говорится : "никогда не говори никогда!" . Стань лидером сборной , и докажи всем , что "г**но" это не про сборную .
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acer2003
1497640824
Имеешь отношение...ты в ней!
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neofizer
1497641276
вот и доказывай это..с завтра начиная..
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Александ1982
1497647208
можно даже проиграть матч, но выкладываясь на все сто, а не так как наши пешеходы!!! мы болеем за нашу сборную, а игроки нет!!!
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спанчес
1497676521
скромность украшает смола
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Бугимен
1497791585
Федя так держать!!!
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