Смолов: «Не имею никакого отношения к теме «Сборная России – г**но»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мыслями о том, как команде добиться успеха на домашнем Кубке конфедераций.

«В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме «мы г**но» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнеров по команде. Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: «Все это было не зря», — считает форвард «Краснодара».

Матч-открытие Кубка конфедераций состоится завтра на стадионе «Санкт-Петербург». В 18:00 по московскому времени подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Новой Зеландии.