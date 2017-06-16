Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов: «Не имею никакого отношения к теме «Сборная России – г**но»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мыслями о том, как команде добиться успеха на домашнем Кубке конфедераций.

    «В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме «мы г**но» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнеров по команде. Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: «Все это было не зря», — считает форвард «Краснодара».

    Матч-открытие Кубка конфедераций состоится завтра на стадионе «Санкт-Петербург». В 18:00 по московскому времени подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Новой Зеландии.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 июня 2017, 16:13

      Федя так держать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 18 июня 2017, 11:00

      Смолов - супер!!!!

      вперед, к победам в сборной!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 10:39

      Федя, это фишка коней, они у нас самые креативные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 июня 2017, 10:07

      что это за слово г**но ??? понять не могу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июня 2017, 08:15

      скромность украшает смола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 июня 2017, 00:06

      можно даже проиграть матч, но выкладываясь на все сто, а не так как наши пешеходы!!! мы болеем за нашу сборную, а игроки нет!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Александ1982 17 июня 2017, 00:39

      А зачем игрокам болеть за нашу сборную? Они и так нехилое бабло получат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 16 июня 2017, 22:27

      вот и доказывай это..с завтра начиная..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июня 2017, 22:20

      Имеешь отношение...ты в ней!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 21:30

      Как говорится : "никогда не говори никогда!" . Стань лидером сборной , и докажи всем , что "г**но" это не про сборную .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 16 июня 2017, 20:52

      Не верить в свою команду
      Может лишь только жлоб
      Которого совесть, ошибки
      Свои признать не даёт!..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11