Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голкипер «ПСЖ» заменит Доннарумму в «Милане»

    Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп следующий сезон может провести в составе «Милана». Стороны уже провели переговоры, сам футболист дал принципиальное согласие на переезд в Италию. Известно, что парижане оценивают такой трансфер в 18 миллионов евро.

    27-летний Трапп сыграл 31 матч за «ПСЖ» в прошедшем сезоне. В них он пропустил 23 гола, а в 18 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Действующий контракт Кевина с клубом рассчитан до середины 2020 года. Он дебютировал за сборную Германии 6 июня 2017 года в товарищеском поединке с Данией, который закончился со счетом 1:1. На данный момент это пока единственный матч за национальную команду на счету Траппа.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 07:18
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 16 июня 2017, 16:51

      Ох, и нравятся мне эти термины "принципиальное согласие" или "принципиальный отказ". Ну как это звучит, с отказом ещё понятно: "нет и точка". А вот согласие - это как? "Еду в Милан по-любому" или "я категорично заявляю, что еду в Милан по-любому")))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 июня 2017, 12:10

      Что все так схватились за Доннарумма?Простой кипер просто смачно пропиаренный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 16 июня 2017, 11:53

      Доннарума выскочка, он в Реале 2 окажется транзитом через Реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 16 июня 2017, 11:22

      Клялся в вечной любви Милану, предатель Доннарумв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2017, 10:08

      А в ПСЖ кто останется ? Трапп конечно не стена, но достаточно хорошо, и лучше, к сожалению, Сиригу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 09:14

      Неужели Доннарума сядет на лавку . Или все же продадут ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dok66 16 июня 2017, 10:06

      Прочитай на главной статью. Райола в своем репертуаре.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > ItalianFootball 16 июня 2017, 10:37

      это я знаю . Не испортил бы карьеру парню .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 июня 2017, 08:08

      Трапп вообще в порядке.Милан нашёл достойную своему киперу.Может будет обмен?))Трапп в Милан, Итальяшка в ПСЖ!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Bekmankek 16 июня 2017, 07:48

      Трапп уже не тот

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11