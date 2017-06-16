Голкипер «ПСЖ» заменит Доннарумму в «Милане»

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп следующий сезон может провести в составе «Милана». Стороны уже провели переговоры, сам футболист дал принципиальное согласие на переезд в Италию. Известно, что парижане оценивают такой трансфер в 18 миллионов евро.

27-летний Трапп сыграл 31 матч за «ПСЖ» в прошедшем сезоне. В них он пропустил 23 гола, а в 18 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Кевина с клубом рассчитан до середины 2020 года. Он дебютировал за сборную Германии 6 июня 2017 года в товарищеском поединке с Данией, который закончился со счетом 1:1. На данный момент это пока единственный матч за национальную команду на счету Траппа.

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