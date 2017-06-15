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    Манчини представил игрокам «Зенита» свой тренерский штаб

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини представил команде свой тренерский штаб. Перед отлетом на первый сбор в Австрию сине-бело-голубые собрались в тренировочном центре, где познакомилась с новым штабом.

    Помимо Манчини, в него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.

    Кроме того, к работе с петербургской командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

    Напомним, что в Австрии «Зенит» проведет две тренировочные недели и сыграет серию товарищеских матчей.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.06.2017 13:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:04

      А писарем, писарем то кто при штабе?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:07

      Оресте Чинквини - бывший генменеджер сборной России пр Капелло ! Ничего не навевает ?

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 14:01

      Будем надеяться что помогут справится с поставленными задачами.

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Den Bull 15 июня 2017, 14:42

      А задачи грандиозные........

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