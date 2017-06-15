Манчини представил игрокам «Зенита» свой тренерский штаб

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини представил команде свой тренерский штаб. Перед отлетом на первый сбор в Австрию сине-бело-голубые собрались в тренировочном центре, где познакомилась с новым штабом.

Помимо Манчини, в него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.



Кроме того, к работе с петербургской командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

Напомним, что в Австрии «Зенит» проведет две тренировочные недели и сыграет серию товарищеских матчей.