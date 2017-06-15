Дзюба не полетел на сборы «Зенита» в Австрию

В четверг, 15 июня футболисты «Зенита» отправились на первые подготовительные сборы, которые пройдут в Австрии. Всего из Санкт-Петербурга вылетело 27 игроков. Стоит отметить, что в этом списке отсутствует травмированный нападающий Артем Дзюба.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.

Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.

Что касается планов команды, то она будет тренироваться в австрийском Гоинге до 28 июня. На этот период запланирована серия товарищеских игр. Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команде 21 июня.