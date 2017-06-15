Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба не полетел на сборы «Зенита» в Австрию

    В четверг, 15 июня футболисты «Зенита» отправились на первые подготовительные сборы, которые пройдут в Австрии. Всего из Санкт-Петербурга вылетело 27 игроков. Стоит отметить, что в этом списке отсутствует травмированный нападающий Артем Дзюба.

    Полный список игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

    Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.

    Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.

    Что касается планов команды, то она будет тренироваться в австрийском Гоинге до 28 июня. На этот период запланирована серия товарищеских игр. Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команде 21 июня.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июня 2017, 20:10

      Походу Дзюбинео тебя ждет участь Кержакова или Арарат Москва!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 15 июня 2017, 16:35

      что то Нету тут нету. Неужели Манчини оказался не нужен самый дырявый защитник РПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 июня 2017, 15:47

      рожденный ползать летать не может...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 13:50

      Нужен топовый нап и скорее всего как любят в Зените будет подписан в самом конце транферного окна.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Den Bull 15 июня 2017, 14:20

      Дааа... А то троеперечисленных напов не внушают оптимизма...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 15 июня 2017, 13:01

      За Халком поехал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Volland 15 июня 2017, 12:24

      он полетит в Китай, умолять вернутся Халка, так как бревно без него не может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 15 июня 2017, 12:16

      Дзюбинье год остался в Зените максимум, если лимит поменяют, поедет в условный Анжи играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 15 июня 2017, 11:51

      Пусть восстанавливается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 15 июня 2017, 11:45

      Нарадение не ахти конечно в сравнении с полузащитой.
      Дзюбе всё-таки назначили лоботомию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 11:09

      Фурсенко хочет выиграть ЛЕ,а Манчини собирать по 60-65 тыс зрителей,но господа вы посмотрите на свой состав команды с ним в лучшем случае возможно бороться с Амкаром или Анжи за 7-8 место в РФПЛ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Garrincha58 15 июня 2017, 11:25

      Да ладно! Два состава для борьбы в РФПЛ за медали! Ну кто бы из наших клубов отказался от услуг Шатова, Молло, Нобоа и Мака? Да никто! Это только Луческу по известным только ему каким-то личным причинам мариновал Мака на лавке! Один из самых полезных крайних хавов в нашем первенстве! Который всегда, выходя на замену, ускорял и усиливал игру питерцев.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Garrincha58 15 июня 2017, 11:45

      Согласен составислабенький совсем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Garrincha58 15 июня 2017, 14:25

      Питер скажет - НАДО, Орлов поднимет дух, Манчини нарисует тактические изыски на планшетке - и всё получится....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11