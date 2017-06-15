Больной анемией 12-летний болельщик провел тренировку с «Амкаром»

Юный болельщик «Амкара» Денис Татевян, который находится на лечении в детской клинической больнице от апластической анемии, посетил стадион «Звезда», где провел тренировку с футболистами своей любимой команды. Здесь 12-летнего мальчика встретил его любимый игрок в составе красно-черных Дарко Бодул. Дарко проводил мальчика в раздевалку, где Денис встретился со «старыми» знакомыми: Брайном Идову, Бранко Йовичичем, Николаем Зайцевым – и познакомился с другими игроками «Амкара».

Затем Денис отправился вместе с футболистами на тренировку, где мальчика поприветствовал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. Денис с интересом понаблюдал за тренировочным процессом команды.

А затем поиграл в квадрат и почеканил мяч в компании с Александром Салугиным, Николаем Зайцевым и Дарко Бодулом. Тренировочное занятие завершилось пробитием 11-метровых ударов. Денис забил мяч в ворота, который защищал Николай Зайцев. Защитник «Амкара» подарил Денису именную футболку с автографом.

После тренировки Денис посетил клубный музей и подтрибунные помещения стадиона. В завершение встречи футболисты и сотрудники «Амкара» пожелали Денису скорейшего выздоровления.