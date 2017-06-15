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    Больной анемией 12-летний болельщик провел тренировку с «Амкаром»

    Юный болельщик «Амкара» Денис Татевян, который находится на лечении в детской клинической больнице от апластической анемии, посетил стадион «Звезда», где провел тренировку с футболистами своей любимой команды. Здесь 12-летнего мальчика встретил его любимый игрок в составе красно-черных Дарко Бодул. Дарко проводил мальчика в раздевалку, где Денис встретился со «старыми» знакомыми: Брайном Идову, Бранко Йовичичем, Николаем Зайцевым – и познакомился с другими игроками «Амкара».

    Затем Денис отправился вместе с футболистами на тренировку, где мальчика поприветствовал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. Денис с интересом понаблюдал за тренировочным процессом команды.

    А затем поиграл в квадрат и почеканил мяч в компании с Александром Салугиным, Николаем Зайцевым и Дарко Бодулом. Тренировочное занятие завершилось пробитием 11-метровых ударов. Денис забил мяч в ворота, который защищал Николай Зайцев. Защитник «Амкара» подарил Денису именную футболку с автографом.

    После тренировки Денис посетил клубный музей и подтрибунные помещения стадиона. В завершение встречи футболисты и сотрудники «Амкара» пожелали Денису скорейшего выздоровления.

    Источник: ФК «Амкар»

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    15.06.2017 06:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +212

      perm 242 15 июня 2017, 09:57

      побольше таких акций надо устраивать всем клубам ... для клубов это не затратно , а деткам событие на всю оставшуюся жизнь ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 июня 2017, 08:49

      Уважуха. А мальчику здоровья!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 июня 2017, 07:01

      Здоровья !

      3
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