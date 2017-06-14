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    Каррера: «Манчини приехал в Россию за чемпионством. Но и я продлил контракт с той же целью»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ожидает серьезной борьбы за чемпионское звание с «Зенитом», который возглавил Роберто Манчини, в следующем сезоне.

    – С Роберто Манчини еще не общались?

    – Пока нет. Но в августе в любом случае увидимся, когда будем встречаться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А, может, и раньше – ведь в июне-июле в Австрии пройдут сборы у всех топ-команд Премьер-лиги.

    – Можно ли именно «Зенит» называть главным фаворитом чемпионата России-2017/18 с учетом перемен в руководстве сине-бело-голубых и приходом Манчини?

    – Не разбираюсь во внутренней кухне клуба, так что со стороны оценивать изменения в его структуре не берусь. Что касается нового главного тренера, то понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 07:09
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июня 2017, 15:36

      "Не надо ссориться, первое место всё равно будет у ЦСКА! Ну, а за серебро сражайтесь!" - флегматично отреагировал Виктор Гончаренко.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ROSTOV SUPER 14 июня 2017, 20:55

      Полагаю, что за золото Курбан Бекиевич, при всём моём к нему уважении, будет бороться не сразу! Но через год, два или три будет. Если закулисные интриги и распродажа игроков в ходе сезона не помешают. Помню, как гробили его "Рубин" в прошлые его годы там. Только кто-то у Бердыева заиграет, сразу игрока перекупают... В ходе сезона! Считали, видимо, что после золота он способен и из молодых тёлочек коров дойных делать по взмаху руки!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ROSTOV SUPER 15 июня 2017, 11:07

      Время, всегда требуется время. И даже Курбану Бекиевичу!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 15:21

      Интересно было бы для начала посмотреть их в спарринге в Австрии ! Но подсказывает мне , что Манчини не рискнет !

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > dok66 14 июня 2017, 16:33

      В смысле, чтоб команды сыграли,
      Или они одели перчатки и по морде друг другу дали?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > subbotaspartak 14 июня 2017, 17:57

      в первом смысле .)))))))))

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 13:01

      В десятку попади, несчастный!

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 июня 2017, 12:37

      хуемпионы фиговы, приехали в мешки бабло качать

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2017, 12:36

      Гончаренко: а вы итальяшки про меня то не забывайте!

      -1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 июня 2017, 12:08

      Каррера даже в простых интервью отлично себя держит. Очень жду начало сезона.

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 14 июня 2017, 11:41

      Но Манчини тот ещё старый волк))

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      Рейтинг: +133

      абжора 14 июня 2017, 11:40

      Ожидаем с нетерпением Рашен эль класико

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 июня 2017, 11:08

      Жду конкретной зарубы между итальянскими тренерами!!!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 июня 2017, 10:42

      Посмотрим!!!

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