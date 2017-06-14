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  • Каррера: «Манчини приехал в Россию за чемпионством. Но и я продлил контракт с той же целью»

Каррера: «Манчини приехал в Россию за чемпионством. Но и я продлил контракт с той же целью»

14 июня 2017, 07:09
35

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ожидает серьезной борьбы за чемпионское звание с «Зенитом», который возглавил Роберто Манчини, в следующем сезоне.

– С Роберто Манчини еще не общались?

– Пока нет. Но в августе в любом случае увидимся, когда будем встречаться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А, может, и раньше – ведь в июне-июле в Австрии пройдут сборы у всех топ-команд Премьер-лиги.

– Можно ли именно «Зенит» называть главным фаворитом чемпионата России-2017/18 с учетом перемен в руководстве сине-бело-голубых и приходом Манчини?

– Не разбираюсь во внутренней кухне клуба, так что со стороны оценивать изменения в его структуре не берусь. Что касается нового главного тренера, то понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1497413761
Манчини приехал в Россию за длинным рублем Газпрома.
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tank219
1497413763
Воспитанный человек, Орлов - учись.
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семёнычев
1497414810
Бедный Гончаренко.. Опоздал... Теперь успеть бы хоть ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАСТОЛБИТЬ)))
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Диктор
1497415214
Тактичен-уважаю.
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спартак спартаков1
1497417122
ушатаем манчини
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subbotaspartak
1497418702
Независимо от результата Чемпионат интересный обещается, ребята.
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Опорник84
1497420058
Главное что-бы честно разыграли первенство, без вмешательства газпромовских денег и покровителей!
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АЛЕКС 58
1497425587
Раньше он поскромнее был! И пешком в Италию не пошёл,как обещал!
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карасевщина
1497433023
хуемпионы фиговы, приехали в мешки бабло качать
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paracetamol
1497434491
В десятку попади, несчастный!
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