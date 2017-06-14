Каррера: «Манчини приехал в Россию за чемпионством. Но и я продлил контракт с той же целью»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ожидает серьезной борьбы за чемпионское звание с «Зенитом», который возглавил Роберто Манчини, в следующем сезоне.

– С Роберто Манчини еще не общались?

– Пока нет. Но в августе в любом случае увидимся, когда будем встречаться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А, может, и раньше – ведь в июне-июле в Австрии пройдут сборы у всех топ-команд Премьер-лиги.

– Можно ли именно «Зенит» называть главным фаворитом чемпионата России-2017/18 с учетом перемен в руководстве сине-бело-голубых и приходом Манчини?

– Не разбираюсь во внутренней кухне клуба, так что со стороны оценивать изменения в его структуре не берусь. Что касается нового главного тренера, то понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся!