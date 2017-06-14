В четверг Данни попрощается с болельщиками «Зенита»

В четверг в Санкт-Петербурге состоится прощальная встреча полузащитника Данни с болельщиками «Зенита». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, встреча пройдет на Манежной площади и начнется в 15:00 по московскому времени.

Посетившие мероприятие смогут поблагодарить португальца за девять лет в составе петербургской команды, а также сфотографироваться с ним.

Данни перешел в «Зенит» в августе 2008 года и за девять лет стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем Суперкубка России и символом клуба.