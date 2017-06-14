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    В четверг Данни попрощается с болельщиками «Зенита»

    В четверг в Санкт-Петербурге состоится прощальная встреча полузащитника Данни с болельщиками «Зенита». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, встреча пройдет на Манежной площади и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Посетившие мероприятие смогут поблагодарить португальца за девять лет в составе петербургской команды, а также сфотографироваться с ним.

    Данни перешел в «Зенит» в августе 2008 года и за девять лет стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем Суперкубка России и символом клуба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.06.2017 01:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +496

      firs04 14 июня 2017, 10:20

      Эх жаль, но время берет свое!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:19

      Нормальный Данька мужик, попал бы в приличный клуб.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 июня 2017, 09:29

      спасибо за всё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 08:51

      Ты, Данни, с ними потом встреться
      И парой голов отметься.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Varnes 14 июня 2017, 08:50

      Ну как же так? Как можно организовывать такое мероприятие в будни да еще и в рабочее время? По мне, так это неуважение к болельщикам и к Данни.

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 14 июня 2017, 08:22

      Была бы хорошая атмосфера в клубе, то точно остался бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 14 июня 2017, 05:06

      Данни супер игрок Зенита

      1
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