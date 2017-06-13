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    Андре Силва: «Милан» – клуб с великой историей»

    Нападающий «Милана» Андре Силва рассказал о том, что побудило его сделать выбор в пользу этого итальянского клуба при продолжении карьеры.

    «Милан»? Я выбрал его, потому что это клуб с великой историей в Лиге чемпионов. Рад, что у руководства было желание приобрести меня, и я не мог упустить эту возможность. Надеюсь помочь команде в ближайшие сезоны.

    Рассчитываю, что с такой командой смогу выиграть чемпионское звание, побеждать в каждом матче. Лично я хочу сделать все возможное, чтобы помочь «Милану» достичь наших целей.

    Мне предстоит выступить на Кубке конфедераций. Надеюсь, что все цели будут достигнуты. Потом я приду в клуб, чтобы оставить все свои силы здесь», – сказал Силва.

    Напомним, что футболист на днях перешел из «Порту». Он подписал с итальянским клубом контракт на пять лет.

    Источник: Goal.com

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    13.06.2017 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Farux 13 июня 2017, 13:34

      Милан радует в этом трансфер ном периоде. Уже 4-ых перспективних купили . Форза Милан

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