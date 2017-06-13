Андре Силва: «Милан» – клуб с великой историей»

Нападающий «Милана» Андре Силва рассказал о том, что побудило его сделать выбор в пользу этого итальянского клуба при продолжении карьеры.

«Милан»? Я выбрал его, потому что это клуб с великой историей в Лиге чемпионов. Рад, что у руководства было желание приобрести меня, и я не мог упустить эту возможность. Надеюсь помочь команде в ближайшие сезоны.

Рассчитываю, что с такой командой смогу выиграть чемпионское звание, побеждать в каждом матче. Лично я хочу сделать все возможное, чтобы помочь «Милану» достичь наших целей.

Мне предстоит выступить на Кубке конфедераций. Надеюсь, что все цели будут достигнуты. Потом я приду в клуб, чтобы оставить все свои силы здесь», – сказал Силва.

Напомним, что футболист на днях перешел из «Порту». Он подписал с итальянским клубом контракт на пять лет.