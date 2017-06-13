Жиров присоединился к «Краснодару»

Защитник Александр Жиров, выступавший во второй части минувшего чемпионата на правах аренды в «Анжи», приступил к тренировкам с «Краснодаром».

«Футболист подписал контракт с черно-зелеными минувшей зимой, но поскольку по регламенту он не мог в течении одного сезона быть заявленным более чем за две команды, весеннюю часть Чемпионата России-2016/2017 Жиров провел в махачкалинском «Анжи» на правах аренды», – говорится заявлении пресс-службы краснодарского клуба.

На счету 26-летнего Жирова 15 матчей в прошедшем сезоне.