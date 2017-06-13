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    Жиров присоединился к «Краснодару»

    Защитник Александр Жиров, выступавший во второй части минувшего чемпионата на правах аренды в «Анжи», приступил к тренировкам с «Краснодаром».

    «Футболист подписал контракт с черно-зелеными минувшей зимой, но поскольку по регламенту он не мог в течении одного сезона быть заявленным более чем за две команды, весеннюю часть Чемпионата России-2016/2017 Жиров провел в махачкалинском «Анжи» на правах аренды», – говорится заявлении пресс-службы краснодарского клуба.

    На счету 26-летнего Жирова 15 матчей в прошедшем сезоне.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.06.2017 00:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 13 июня 2017, 09:46

      Точно не усиление

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