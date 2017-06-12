Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

и Гулливера теплые объятья...
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что очень ждет встречи с поклонниками сине-бело-голубых. Напомним, завтра итальянский специалист будет официально представлен игрокам и болельщикам петербуржцев.
«Не могу дождаться встречи с поклонниками «Зенита» в «Ленинград Центре» завтра. Увидимся в 19:00», – написал Манчини на своей странице в твиттере.
Манчини возглавил «Зенит» по завершении минувшего сезона после увольнения Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место и не сумела выйти в Лигу чемпионов.
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— Roberto Mancini (@robymancio) 12 июня 2017 г.