Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что очень ждет встречи с поклонниками сине-бело-голубых. Напомним, завтра итальянский специалист будет официально представлен игрокам и болельщикам петербуржцев.

«Не могу дождаться встречи с поклонниками «Зенита» в «Ленинград Центре» завтра. Увидимся в 19:00», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

Манчини возглавил «Зенит» по завершении минувшего сезона после увольнения Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место и не сумела выйти в Лигу чемпионов.