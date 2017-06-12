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    Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что очень ждет встречи с поклонниками сине-бело-голубых. Напомним, завтра итальянский специалист будет официально представлен игрокам и болельщикам петербуржцев.

    «Не могу дождаться встречи с поклонниками «Зенита» в «Ленинград Центре» завтра. Увидимся в 19:00», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

    Манчини возглавил «Зенит» по завершении минувшего сезона после увольнения Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место и не сумела выйти в Лигу чемпионов.

    Источник: Twitter

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    12.06.2017 18:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 12 июня 2017, 23:44

      и Гулливера теплые объятья...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 12 июня 2017, 21:23

      А еще был Спалетти... Все писал смс с признанием в любви боссу Газпрома, помните ? Интересная компания в Спартаке и Питере, да ? Да.. и еще Розетти, приглашенный Фурсенко в главные арбитры российского футбола... Чем все закончили, помните ? Их не поняли и не приняли, спустя пару лет "отпустили" на родину... Правда еще много лет зарплату им платили за "спагетти" на уши.
      Что Карерра, что Манчинни - на публику играют, пытаясь влюбить в себя фанатов, признаваясь в любви Зениту и Спартаку... А на самом деле, считающие с каким баблом свалят из Москвы и Питера - им федуновские и питерские болелы до внутренних прокладок шаровар. Сосунки в восторге, а адекватные болельщики команд плюются.

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 12 июня 2017, 20:16

      Бомжи ждут тебя с нетерпением Роберто

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 июня 2017, 20:00

      Ну поглядим)

      0
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 12 июня 2017, 19:14

      Давно чИлАвек уродов не видел,паскарее хочит всретитца.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Доброе Зло. 14 июня 2017, 21:09

      Давай дауненок, старайся, можешь до усеру по клавишам хлопать. Пидорок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. > kykyi 14 июня 2017, 23:21

      Ну чё вафлесос,ищё не захлебнулся?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Доброе Зло. 15 июня 2017, 05:38

      Заебешся пыль глотать, недоносок.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 19:04

      А с игроками то хоть есть желание встретиться ? Или только с болельщиками ?

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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 12 июня 2017, 18:39

      Дождаться ты не можешь, когда на карту капнет....

      0
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      Рейтинг: +64

      Питер FM 12 июня 2017, 18:28

      Ждём с нетерпением..

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 12 июня 2017, 18:26

      Взаимно)

      2
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