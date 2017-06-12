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  • Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

12 июня 2017, 18:14
12

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что очень ждет встречи с поклонниками сине-бело-голубых. Напомним, завтра итальянский специалист будет официально представлен игрокам и болельщикам петербуржцев.

«Не могу дождаться встречи с поклонниками «Зенита» в «Ленинград Центре» завтра. Увидимся в 19:00», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

Манчини возглавил «Зенит» по завершении минувшего сезона после увольнения Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место и не сумела выйти в Лигу чемпионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Зенит*SPB
1497281198
Взаимно)
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Питер FM
1497281334
Ждём с нетерпением..
Ответить
rammax fcsm
1497281955
Дождаться ты не можешь, когда на карту капнет....
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dok66
1497283460
А с игроками то хоть есть желание встретиться ? Или только с болельщиками ?
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Доброе Зло.
1497284059
Давно чИлАвек уродов не видел,паскарее хочит всретитца.
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Den Bull
1497286800
Ну поглядим)
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абжора
1497287799
Бомжи ждут тебя с нетерпением Роберто
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Qranat
1497291809
А еще был Спалетти... Все писал смс с признанием в любви боссу Газпрома, помните ? Интересная компания в Спартаке и Питере, да ? Да.. и еще Розетти, приглашенный Фурсенко в главные арбитры российского футбола... Чем все закончили, помните ? Их не поняли и не приняли, спустя пару лет "отпустили" на родину... Правда еще много лет зарплату им платили за "спагетти" на уши. Что Карерра, что Манчинни - на публику играют, пытаясь влюбить в себя фанатов, признаваясь в любви Зениту и Спартаку... А на самом деле, считающие с каким баблом свалят из Москвы и Питера - им федуновские и питерские болелы до внутренних прокладок шаровар. Сосунки в восторге, а адекватные болельщики команд плюются.
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Недовольный
1497300244
и Гулливера теплые объятья...
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