«Челси» и «Арсенал» поспорят за Сократиса

Защитник «Боруссии» Сократис Папастапопулос может перейти в клуб английской Премьер-лиги. 29-летним греком интересуются «Челси» и «Арсенал». До конкретных предложений пока не дошло, но игрок входит в список целей команд на летнее трансферное окно.

Контракт Папастапопулоса с «Боруссией» рассчитан до 2019 года. В прошедшем сезоне он выиграл с командой Кубок Германии.

В Бундеслиге Сократис провел 26 матчей, забив два мяча. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.