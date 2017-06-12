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    «Челси» и «Арсенал» поспорят за Сократиса

    Защитник «Боруссии» Сократис Папастапопулос может перейти в клуб английской Премьер-лиги. 29-летним греком интересуются «Челси» и «Арсенал». До конкретных предложений пока не дошло, но игрок входит в список целей команд на летнее трансферное окно.

    Контракт Папастапопулоса с «Боруссией» рассчитан до 2019 года. В прошедшем сезоне он выиграл с командой Кубок Германии.

    В Бундеслиге Сократис провел 26 матчей, забив два мяча. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    12.06.2017 01:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 июня 2017, 07:35

      а я то думал что Тула конкурентом Челси стала

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