Ибрагимович после восстановления от травмы может получить от «Манчестер Юнайтед» краткосрочное соглашение

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который ранее был исключен из заявки английского клуба, может остаться в стане «красных дьяволов».

Напомним, контракт футболиста с «МЮ» истекает 30 июня 2017 года. В связи с травмой крестообразных связок колена, из-за которой игрок пропустит около восьми месяцев, руководство решило не продлевать с ним соглашение.

По информации источника, существует вероятность, что «красные дьяволы» все же предложат 35-летнему шведу краткосрочный контракт, когда футболист восстановится после серьезного повреждения.

В прошедшем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 28 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.