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    Ибрагимович после восстановления от травмы может получить от «Манчестер Юнайтед» краткосрочное соглашение

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который ранее был исключен из заявки английского клуба, может остаться в стане «красных дьяволов».

    Напомним, контракт футболиста с «МЮ» истекает 30 июня 2017 года. В связи с травмой крестообразных связок колена, из-за которой игрок пропустит около восьми месяцев, руководство решило не продлевать с ним соглашение.

    По информации источника, существует вероятность, что «красные дьяволы» все же предложат 35-летнему шведу краткосрочный контракт, когда футболист восстановится после серьезного повреждения.

    В прошедшем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 28 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Manchester Evening News

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    11.06.2017 22:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 12 июня 2017, 12:49

      Нужно его оставить, хотя бы как играющего тренера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Naque 12 июня 2017, 00:16

      Он же в Зенит переходит :-) :-) :-)

      -1
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