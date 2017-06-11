Юран: «Чемпионшип – очень сложный турнир, я играл в нем. Слуцкий идет на большой риск»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что Леонид Слуцкий, возглавивший «Халл Сити», сильно рискует в английском чемпионате.

Отметим, что перед российским специалистом стоит задача вернуть команду в АПЛ, откуда «тигры» вылетели по итогам завершившегося сезона.

– Как отнеслись к тому, что Слуцкий возглавил «Халл Сити»?

– Второй английский дивизион – это очень сложный турнир. Я играл в нем за «Миллуолл», знаю это. Очень высокая интенсивность, часто приходиться играть через каждый три-два дня. Поэтому если перед Слуцким стоит задача вернуться в АПЛ, а она наверняка стоит, то это будет очень непросто.

Как выстраивать циклы подготовки, чтобы при таком плотном графике команда регулярно побеждала? Для этого нужен опыт. А еще надо быть готовым к давлению СМИ, болельщиков, для них Слуцкий – иностранец. В общем, это большой шанс, но одновременно с этим и большой риск. Если у Слуцкого не получится, то возможностей остаться востребованным будет мало.