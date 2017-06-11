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    Юран: «Чемпионшип – очень сложный турнир, я играл в нем. Слуцкий идет на большой риск»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что Леонид Слуцкий, возглавивший «Халл Сити», сильно рискует в английском чемпионате.

    Отметим, что перед российским специалистом стоит задача вернуть команду в АПЛ, откуда «тигры» вылетели по итогам завершившегося сезона.

    – Как отнеслись к тому, что Слуцкий возглавил «Халл Сити»?

    – Второй английский дивизион – это очень сложный турнир. Я играл в нем за «Миллуолл», знаю это. Очень высокая интенсивность, часто приходиться играть через каждый три-два дня. Поэтому если перед Слуцким стоит задача вернуться в АПЛ, а она наверняка стоит, то это будет очень непросто.

    Как выстраивать циклы подготовки, чтобы при таком плотном графике команда регулярно побеждала? Для этого нужен опыт. А еще надо быть готовым к давлению СМИ, болельщиков, для них Слуцкий – иностранец. В общем, это большой шанс, но одновременно с этим и большой риск. Если у Слуцкого не получится, то возможностей остаться востребованным будет мало.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.06.2017 21:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2017, 07:16

      Идущие на смерть приветствуют тебя

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 12 июня 2017, 05:50

      Волков боятся-в лес не ходить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 11 июня 2017, 23:47

      Главное не повторит судьбу Карпина в Мальорке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 11 июня 2017, 23:02

      кто не рискует ,тот не пьёт шампанское

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 22:46

      Во-во... Самый то! Все трудности и неровности лягут основой в его опыт, а возможные успехи на этом поприще дадут ему задел на будущее, а нам надежду на прожжёного тренера нашей сборной! О как!!!

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