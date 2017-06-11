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  • Юран: «Чемпионшип – очень сложный турнир, я играл в нем. Слуцкий идет на большой риск»

Юран: «Чемпионшип – очень сложный турнир, я играл в нем. Слуцкий идет на большой риск»

11 июня 2017, 21:51
5

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что Леонид Слуцкий, возглавивший «Халл Сити», сильно рискует в английском чемпионате.

Отметим, что перед российским специалистом стоит задача вернуть команду в АПЛ, откуда «тигры» вылетели по итогам завершившегося сезона.

– Как отнеслись к тому, что Слуцкий возглавил «Халл Сити»?

– Второй английский дивизион – это очень сложный турнир. Я играл в нем за «Миллуолл», знаю это. Очень высокая интенсивность, часто приходиться играть через каждый три-два дня. Поэтому если перед Слуцким стоит задача вернуться в АПЛ, а она наверняка стоит, то это будет очень непросто.

Как выстраивать циклы подготовки, чтобы при таком плотном графике команда регулярно побеждала? Для этого нужен опыт. А еще надо быть готовым к давлению СМИ, болельщиков, для них Слуцкий – иностранец. В общем, это большой шанс, но одновременно с этим и большой риск. Если у Слуцкого не получится, то возможностей остаться востребованным будет мало.

Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид Юран Сергей
Комментарии (5)
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insider_retro
1497210380
Во-во... Самый то! Все трудности и неровности лягут основой в его опыт, а возможные успехи на этом поприще дадут ему задел на будущее, а нам надежду на прожжёного тренера нашей сборной! О как!!!
Ответить
fhnv
1497211366
кто не рискует ,тот не пьёт шампанское
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Kazak ne China
1497214074
Главное не повторит судьбу Карпина в Мальорке
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С@НЁК.
1497235856
Волков боятся-в лес не ходить.
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Диктор
1497241008
Идущие на смерть приветствуют тебя
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