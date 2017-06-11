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    Источник: на следующей неделе «Фенербахче» объявит о трансферах Дирара, Камени и Вальбуэна

    «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна перейдет в «Фенербахче». Согласно источнику, на следующий неделе турецкий клуб представит экс-игрока «Динамо», а также хавбека Набиля Дирара («Монако») и голкипера Идрисса Камени («Малага»). Финансовые детали трансферов не разглашаются. СМИ оценивают сумму перехода Вальбуэна в 4 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне игрок сборной Франции забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 43-х матчах всех турниров. «Лион» завершил сезон в Лиге 1 на четвертой строчке в турнирной таблице. Согласно порталу Transfermarkt, 32-летний Вальбуэна стоит 3 миллиона евро.

    Источник: beIN SPORTS

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    11.06.2017 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 12 июня 2017, 17:23

      Турки умеют покупать недорого хороших игроков.

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