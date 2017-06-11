«Зенит» провел переговоры с рядом иностранных игроков

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб провел переговоры с рядом иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые во время летнего трансферного окна будут вести агрессивную кампанию по приобретению новых футболистов.

«Очень многих иностранных футболистов называют в качестве возможных приобретений клуба, но пока мы не можем ничего говорить. Мы работаем по нескольким реально сильным иностранным игрокам, но большего я вам пока сказать не могу.

У нас есть несколько потенциальных игроков, которых мы хотели бы видеть в команде. Предварительные переговоры с ними проведены, но окончательно все будет понятно, думаю, уже после окончания тренировочного сбора», – сказал Сарсания.