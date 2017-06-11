Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» провел переговоры с рядом иностранных игроков

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб провел переговоры с рядом иностранных игроков.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые во время летнего трансферного окна будут вести агрессивную кампанию по приобретению новых футболистов.

    «Очень многих иностранных футболистов называют в качестве возможных приобретений клуба, но пока мы не можем ничего говорить. Мы работаем по нескольким реально сильным иностранным игрокам, но большего я вам пока сказать не могу.

    У нас есть несколько потенциальных игроков, которых мы хотели бы видеть в команде. Предварительные переговоры с ними проведены, но окончательно все будет понятно, думаю, уже после окончания тренировочного сбора», – сказал Сарсания.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2017 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июня 2017, 18:55

      Надо прежде имеющийся состав от г-на расчистить, а уж потом новых покупать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 июня 2017, 15:08

      А тех что есть куда девать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 июня 2017, 19:01

      Бомжи такой чемодан получили, что крыша едет. Могли бы и Роналду с Месси прикупить да боятся народ не поймёт. Набрали бы ребят из молодежных клубов и воспитали бы чемпионов. А ннет. Потратят полгода пенсий пенсионеров и получат кукишь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > RedWhiteFans2 11 июня 2017, 19:34

      Я так понимаю пищевик именно так селекцией занимается? Занятно однако...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4024

      raritet > RedWhiteFans2 11 июня 2017, 21:47

      Если позволяют условия ФФП, почему бы и не расстегнуть чемоданчик. Каждый клуб имеет право вести селекционные закупки. Странно было бы если кто-то возмущался закупками Спартака.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > raritet 12 июня 2017, 15:27

      Денег только надо для этого самим заработать а не из госбюджета тянуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 11 июня 2017, 18:02

      В Российский чемп всегда тяжелее кого то из сильных игроков пригласить, но деньги правят миром, хоть и не всегда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      мароко 11 июня 2017, 17:04

      «Зенит» провел переговоры с рядом иностранных игроков, НО НИ КТО НЕ СОГЛАСИЛСЯ.!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 июня 2017, 16:54

      Переговоры:
      Ты к нам пойдешь?
      Нет!
      Ну ок (

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11