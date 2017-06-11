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    ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения и вспомнил его гол в финале Кубка УЕФА

    Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения экс-нападающего армейцев Вагнера Лава, ныне выступающего за «Аланьяспор». Сегодня бразильскому форварду исполнилось 33 года.

    «Сегодня отмечает день рождения единственный и неповторимый, человек-карнавал, любимец красно-синих Вагнер Лав! Feliz Aniversário!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году, трижды став чемпионом России и выиграв Кубок УЕФА.

    Источник: Twitter

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    11.06.2017 15:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22

      drago922 12 июня 2017, 09:15

      уже история...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 11 июня 2017, 17:14

      Очень хорошей и счастливой жизни!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 июня 2017, 16:46

      Вагнер многое сделал для ЦСКА...немногие легионеры в нашем чемпионате играли так как он...до сих пор считаю, что Вагнера недооценивали как в Европе, так и в самой Бразилии...бразилец не лишённый таланта...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      drago922 > ProstoPolzovatel 12 июня 2017, 09:16

      он бы и в топ клубе заиграл несомненно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 июня 2017, 16:45

      это было круто

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 июня 2017, 16:41

      АХУ. . . Ть как это было давно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2017, 16:22

      Возраст Христа, пора в ЦСКА! Лишним точно не будет. Подучит молодёжь, как когда-то Думбия научил играть в нападении и вторым номером тоже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 15:09

      С днюхой Лав !!! добро пожаловать в АМКАР )

      2
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