ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения и вспомнил его гол в финале Кубка УЕФА

Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения экс-нападающего армейцев Вагнера Лава, ныне выступающего за «Аланьяспор». Сегодня бразильскому форварду исполнилось 33 года.

«Сегодня отмечает день рождения единственный и неповторимый, человек-карнавал, любимец красно-синих Вагнер Лав! Feliz Aniversário!» – говорится в сообщении.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году, трижды став чемпионом России и выиграв Кубок УЕФА.