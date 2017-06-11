ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения и вспомнил его гол в финале Кубка УЕФА

уже история...
Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения экс-нападающего армейцев Вагнера Лава, ныне выступающего за «Аланьяспор». Сегодня бразильскому форварду исполнилось 33 года.
«Сегодня отмечает день рождения единственный и неповторимый, человек-карнавал, любимец красно-синих Вагнер Лав! Feliz Aniversário!» – говорится в сообщении.
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году, трижды став чемпионом России и выиграв Кубок УЕФА.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 11 июня 2017 г.